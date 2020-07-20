Еще в апреле доступ к российской вакцине против коронавируса получили десятки представителей российской деловой и политической элиты.

Вакцину разработали в институте имени Гамалеи в Москве, сообщает агентство Bloomberg.

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По словам агентства, программа, в рамках которой бизнесменам и чиновникам дали возможность добровольно участвовать в исследовании экспериментальной вакцины, является законной. Впрочем, ее держат в секрете.

По словам информатора издания, приближенного к исследованию, к эксперименту привлекли несколько сотен человек. Агентство Bloomberg подтвердило десятки участников, но ни один человек не позволил опубликовать фамилию.

Один из топ-менеджеров, который получил прививку, сообщил агентству, что не получил побочных эффектов. По его словам, он рискнул, чтобы жить нормальной жизнью и проводить деловые встречи. Зато другие участники сообщили о лихорадке и мышечной боли после введения препарата.

Также некоторые руководители крупных компаний заявили, что отказались от предложения, ведь вакцина еще требует тестирования на безопасность. Один бизнесмен рассказал, что отказался от участия после того, как посоветовался с врачом. Мол, нужно еще хотя бы год, чтобы понять все риски.

Вместе с тем, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинзбург заявил, что ничего не знает о доступе российских политиков и бизнесменов к российской вакцине от COVID-19.

Ничего не знаю о больших (бизнесменах – ред.), и о мелких тоже,

– заявил Гинцбург агентству "Интерфакс".

Что известно о вакцине института имени Гамалеи

Прототипом этой российской вакцины является вирусная векторная вакцина, разработанная с помощью человеческого аденовируса. Ученые слили вирусные простуды с белком шипа SARS CoV-2, чтобы стимулировать иммунный ответ.

Российская вакцина похожа на вакцину из Китая, которую разрабатывает компания CanSino Biologic. Зато китайский прототип вакцины находится на второй стадии испытаний.