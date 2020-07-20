Ще у квітні доступ до російської вакцини проти коронавірусу отримали десятки представників російської ділової та політичної еліти.

Вакцину розробили в інституті імені Гамалії в Москві, повідомляє агентство Bloomberg.

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За словами агентства, програма, в рамках якої бізнесменам та урядовцям надали можливість добровільно брати участь у дослідженні експериментальної вакцини, є законною. Втім, її тримають у секреті.

За словами інформатора видання, який наближений до дослідження, до експерименту долучили кілька сотень людей. Агентство Bloomberg підтвердило десятки учасників, але жодна людина не дозволила опублікувати прізвища.

Один з топменеджерів, який отримав щеплення, повідомив агентству, що не отримав побічних ефектів. За його словами він ризикнув, щоб жити нормальним життям і проводити ділові зустрічі. Натомість інші учасники повідомили про лихоманку і м'язові болі після введення препарату.

Також деякі керівники великих компаній заявили, що відмовилися від пропозиції, адже вакцина ще потребує тестувань на безпеку. Один бізнесмен розповів, що відмовився від участі після того, як порадився з лікарем. Мовляв, потрібно ще хоча б рік, щоб зрозуміти всі ризики.

Разом з тим, директор Національного дослідницького центру епідеміології й мікробіології імені Гамалії МОЗ Росії Олександр Гінзбург заявив, що нічого не знає про доступ російських політиків та бізнесменів до російської вакцини проти COVID-19.

Нічого не знаю про великих (бізнесменів – ред.), і про дрібних теж,

– заявив Гінцбург агентству "Інтерфакс".

Що відомо про вакцину інституту імені Гамалії

Прототипом цієї російської вакцини є вірусна векторна вакцина, яку розробили за допомогою людського аденовірусу. Вчені злили вірусні застуди з білком шипа SARS CoV-2, аби стимулювати імунну відповідь.

Російська вакцина схожа на вакцину з Китаю, яку розробляє компанія CanSino Biologic. Натомість китайський прототип вакцини перебуває на другій стадії випробувань.