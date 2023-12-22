Новый бред россиян

Представительница министерства внешних дел России Мария Захарова заявляет Как Запад открыто говорит, что не знает, куда исчезает их помощь на территории Украины или вообще до нее доходит. Также они вроде бы говорят о том, что эти средства можно было бы направить в социальную и медицинскую сферы.

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Однако независимой медицинской системы в Украине не существует, потому что она "за последние 10 лет полностью интегрирована в американскую систему не здравоохранения, а финансирования. Более того, она была "подмятой" и стала частью американской военной машины. Биолаборатории, которые действовали под эгидой Министерства здравоохранения Украины, были биолабораториями Пентагона США.

Помощь Украине от партнеров

На самом деле США имеет программу для отслеживание оказанной помощи Украине и не заявляет о нецелесообразном использовании средств. Как сообщала В прошлом месяце посол США в Украине Бриджит Бринк, треть персонала посольства сосредоточена на контроле с помощью, в Украине действует офис главного контролера с помощью.

Я могу утверждать, что ни одна единица вооружения не была использована не по назначению. Никакая единица гуманитарной помощи или любой другой бюджетной поддержки. Мы наблюдаем, как сокол, и мы должны продолжать это делать, но украинцы были невероятно открыты относительно безопасности или любой другой помощи,

– отметила Бринк.

Украинская медицина не является частью "американской системы", даже если получает западную помощь. Система финансирования здравоохранения – сложный механизм, обеспечивающий сбор, распределение и использование средств для обеспечения медицинских нужд. Сбор средств обычно осуществляется из нескольких источников:

Общегосударственный бюджет. Правительство выделяет определенную сумму из государственного бюджета на здравоохранение. Эти средства могут поступать из налогов, акцизов и других источников государственных поступлений.

Обязательное медицинское страхование. Некоторые страны имеют систему обязательного медицинского страхования, где граждане осуществляют индивидуальные взносы или отчисляют страховые взносы по заработной плате. Эти средства собираются в специальный медицинский фонд, из которого затем компенсируются медицинские услуги.

Медицинское страхование на добровольной основе осуществляется путем заключения гражданами или юридическими лицами-работодателями договоров медицинского страхования со страховщиками. Во многих странах граждане могут дополнительно застраховать свое здоровье с помощью частных страховых компаний.

Остальные источники. Благотворительные взносы, государственные и международные гранты, пожертвования и другие поступления, направленные на развитие здравоохранения.

Так что международная помощь является одним из элементов финансирования бюджета, ее наличие не делает медицинскую систему тотально зависимой от оказания помощи. Решение о работе системы здравоохранения Украина принимает самостоятельно. В целом финансирование гражданской сферы сейчас покрывается за счет международной помощи.

И если оборона и безопасность финансируется исключительно за счет внутренних доходов бюджета, то для обеспечения потребностей социальной сферы мы рассчитываем на помощь международных партнеров,

– отмечает министр финансов Украины Сергей Марченко.

Благодаря устойчивости сил обороны и поддержке партнеров бюджетные расходы на здравоохранение растут. Так, в 2023 году на сферу здравоохранения было выделено более 178 млрд грн, в 2024 – 202 миллиарда гривен (+3,3% с учетом инфляции). Около 159 миллиардов гривен предусмотрено на реализацию Программы медицинских гарантий, то есть предоставление медицинских услуг населению и развитие соответствующих услуг.

Как указывает Министерство здравоохранения Украины, увеличение объемов финансирования позволяет приоритезировать тарифы для хирургических и ожоговых пакетов, а также пакеты психологической поддержки и психиатрической помощи, поскольку спрос на них растет.

Именно из-за последствий российской агрессии Украина вынуждена привлекать больше международных средств. К примеру, в 2022 году привлечено грант от Агентства США по международному развитию (USAID) на финансирование Программы медицинских гарантий в объеме 1,7 миллиарда долларов при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Также USAID ежегодно вкладывает более 40 миллионов долларов в помощь сектору здравоохранения Украины.

Относительно биолабораторий и их связи с "военной машиной США", Программа уменьшения биологической угрозы действительно подчинена Министерству обороны США. Однако направлена на уменьшение рисков биоугроз, а не на их создание. Программа выполняет свою миссию путем развития культуры управления биологическими рисками и международными исследовательскими партнерствами.

Приоритетами Программы уменьшения биологической угрозы в Украине является консолидация и защита патогенов и токсинов, представляющих угрозу безопасности, а также продолжение обеспечения возможности Украины выявлять и сообщать о вспышках, вызванных опасными патогенами, прежде чем они создадут угрозу безопасности или стабильности.

В рамках программы модернизирован и построен ряд диагностических лабораторий в Украине, и это не делает их собственностью Пентагона. Лаборатории подчинены Министерству здравоохранения Украины.

В ноябре 2023 года Министерство здравоохранения Украины подписало обновленную концепцию деятельности с Агентством по уменьшению угрозы Минобороны США. Концепция направлена на укрепление человеческого и научного персонала, развитие сети лабораторной диагностики, в частности в области выявления и отчетности о случаях или вспышках заболеваний.

Стороны обсудили вопросы обеспечения соблюдения стандартов качества диагностики в национальных и региональных лабораториях, в том числе обучение лабораторных специалистов и врачей по международным программам.

Автор: Алина Тропинина