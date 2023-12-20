Новое вранье россиян

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кирилов заявил, якобы ВСУ могут намеренно отравить источники питьевой воды, запасы продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях, поскольку не добились успеха в рамках контрнаступления.

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Он также сообщил, что в ноябре 2023 года в поселке Черниговка Запорожской области в одном из сельхозпредприятий специалисты обнаружили умышленный занос возбудителя африканской чумы.

Что известно об африканской чуме свиней

Нет никаких доказательств, что болезнь распространили или намерены распространить украинские военные. Вирус распространяется из-за природных факторов не только в Украине или России, но и во всем мире. Кириллов неоднократно распространял фейки о Силах обороны Украины, чтобы дискредитировать их.

Африканская чума свиней (АЧС) – вирусная болезнь, поражающая домашних и диких свиней. От заболевания нет лекарства и вакцины, единственным способом остановить распространением болезни является депопуляция зараженных животных. Заболевание не представляет опасности для здоровья людей, но они могут переносить болезнь на одежде, ботинках, транспортных средствах и т.д. Также свиньи могут заразиться из-за инфицированных кормов и клещей, которых переносят зараженные животные.

За данным Всемирной организации здравоохранения животных, с января 2021 по 23 ноября 2023 африканскую чуму зарегистрировали в пяти разных регионах мира в 52 странах, среди которых Украина и россия. При этом болезнь продолжает распространяться в новые страны и регионы. Так, за этот период 10 стран сообщили о первом случае заболевания, а 12 стран зафиксировали распространение вируса в новые зоны. Больше всего случаев зафиксировано в Европе и Азии.

Нет никаких доказательств, что болезнь распространили или намерены распространить украинские военные. Вирус распространяется из-за природных факторов не только в Украине или России, но и во всем мире. Кирилов неоднократно распространял фейки о Силах обороны Украины, чтобы дискредитировать их.

За период с 3 по 23 ноября 2023 года случаи заболевания регистрировали в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Северной Македонии, Польше, Румынии, России, Украине и Швеции. По последним данным, с начала года на подконтрольной Украине территории зарегистрировали 39 случаев заболевания АЧС. Этот вирус на территории Украины да России фиксируют ежегодно.



Источники: Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области, Всемирная организация здравоохранения животных

2023 год не стал исключением, по состоянию на 18 декабря Россельхознадзор отчитался о 101 случае африканской чумы (с учетом случаев на временно оккупированных территориях). При этом первую в 2023 году вспышку заболевания зафиксировали в селе Троицко-Никольское Владимирской области, а первое сообщение о болезни на временно оккупированных территориях появилось в сентябре 2023 года в Волновахе Донецкой области. После чего Кирилов заявил об обнаружении заболевания в оккупированной части Запорожской области в селе Черниговка.

Поэтому нет данных, что украинские военные причастны к распространению африканской чумы или планируют подобные провокации. Российские чиновники делают такие заявления, чтобы испугать и настроить граждан на оккупированных территориях против ВСУ.

Хотя точной статистики распространения инфекционных болезней на временно оккупированных территориях нет, после начала вторжения неоднократно появлялась информация о нехватке врачей, медпрепаратов и оборудования, поскольку россияне переориентировали медицинскую систему на обслуживание своих войск. Также на неподконтрольных Украине территориях фиксировали вспышки острых кишечных инфекций, гепатита А да COVID-19. А в Херсонской области эпидемическая ситуация резко ухудшилась после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Кроме этого, от нехватки лекарств и прививок на временно оккупированных территориях страдают животные. За словами владелицы приюта для животных «Несокрушимые. Херсон» Елены Таран, во время оккупации Херсона, ветеринарные клиники закрылись, а гуманитарную помощь не доставляли. Об стремительном распространении бешенства на оккупированных территориях сообщали даже российские пропагандистские медиа.