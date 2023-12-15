Российская ложь о супербактериях в Украине

В сети распространяют информацию, якобы Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) сообщили о том, что украинцы завозят в Европу опасные супербактерии. Шведские исследователи из университета Лунда установили, что каждый десятый украинец заражен болезнетворными супербактериями.

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Также российские пропагандисты связывают это с работой "американских биолабораторий" в Украине. Вроде бы США сначала вооружили, потом натравливали, а в процессе проводили опыты над сумасшедшими или просто за деньги покупали украинцев для своих опытов. Теперь начинают "появляться последствия их деятельности".

"Американские биолаборатории"

Супербактериями называют микробы, резистентные к антибиотикам. 8 декабря 2023 года CDC действительно опубликовали материал по распространению устойчивых к антибиотикам бактерий в Украине из-за войны войны.

Организация в 2022 г. вместе с Центром общественного здоровья Украины, Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и другими международными партнерами, а также местными учреждениями здравоохранения оценивала работу отдельных диагностических лабораторий в Украине. Речь идет о 6 лабораториях диагностики и профилактики в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Любые конспирологические теории о проведении "опытов над людьми" в этих лабораториях безосновательны. Спектр их задач состоит в эпидемиологическом надзоре, в частности по антибиотикорезистентности, мониторингу и профилактике заболеваний, а также предоставлению диагностических услуг.

Специалисты CDC заметили недостаточное количество автоматизированного микробиологического оборудования и расходных материалов для тестирования чувствительности к антибиотикам. Также благодаря опросу пациентов, заразившихся в этих больницах (50 респондентов), они выявили высокие показатели резистентности к антибиотикам. У 60% инфекция была вызвана именно резистентными бактериями. В настоящее время организация вместе с местными и международными партнерами проводит следующие действия по улучшению ситуации, начиная с Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей:

модернизация лабораторного оборудования и рабочих процессов;

повышение доступности и использования средств для гигиены рук, а также обеспечение технического обучения для персонала;

выдача клинических рекомендаций по показаниям к бактериологическому исследованию, в том числе для военных госпиталей;

учебные программы, включающие клинические и лабораторные работы между международными экспертами по противомикробной стойкости и украинскими клиницистами и лаборантами;

семинары по разработке и использованию клинических и лабораторных стандартных операционных процедур для усиления профилактики и контроля инфекций, а также клинического лечения инфицированных пациентов;

предоставление дополнительных лабораторных материалов.

Проблема супербактерий

В целом, в материале анализировался вопрос устойчивости к антибиотикам среди украинских пациентов и поиска путей решения этой проблемы именно на территории Украины. Для описания проблематики авторы материала действительно вспоминают немецкий кейс 2022, когда зафиксировали рост числа случаев заболеваний, вызванных супербактерией Klebsiella pneumoniae.

Супербактериями называют микробы, резистентные к антибиотикам. Большая часть выявленных пациентов раньше находилась в Украине. Однако указывается резистентность к антимикробным препаратам является глобальной проблемой, которая существует уже не один год.

Также пропагандисты вспоминают исследования шведских исследователей из Лундского университета. Ученые мониторили распространенность устойчивых к препаратам инфекций в трех украинских больницах с февраля по сентябрь 2022 года. В зависимости от вида бактерии выявленные уровни резистентности достигали от 18% до 95%. Выводу, что каждый десятый украинец заражен супербактериями, они не делают.

Как объясняет ВОЗ, развитие стойкости к антимикробным препаратам – это естественный процесс, который происходит со временем из-за генетических изменений патогенов. Его появление и распространение ускоряет деятельность человека, главным образом, неправильное и чрезмерное использование антимикробных средств для лечения, предотвращения или контроля инфекций у людей, животных и растений. С каждым неправильным использованием антимикробного препарата некоторые из бактерий выживают. Они размножаются дальше, и новое поколение этих бактерий уже невозможно уничтожить этим антибиотиком.

Для борьбы с резистентностью во всем мире страны приняли в 2015 году Глобальный план действий (GAP) и обязались разработать и внедрить многосекторальные национальные планы действий. По состоянию на ноябрь 2023 г. 178 стран разработали национальные планы, среди которых и Украина. Впервые соответствующий план утвердили в 2019 году, однако новые риски, связанные с войной, нуждались в новом плане.

Борьба с супербактериями в Украине.

Поэтому Министерство здравоохранения Украины разработало новый Национальный план действий по борьбе с противомикробной резистентностью, включающий расширение национальной сети микробиологических лабораторий, усиление системы инфекционного контроля на уровне здравоохранительных учреждений, эпиднадзора за резистентными возбудителями.

Так, с начала полномасштабной войны проблема антимикробной резистентности усугубилась из-за увеличения количества раненых. К таким причин развития резистентности как чрезмерное и нерациональное использование антибиотиков в профилактических и лечебных целях (особенно во время пандемии COVID-19), самостоятельный прием антибактериальных препаратов (без назначения врача) добавились невозможность соблюдения минимальных гигиенических требований на прифронтовых территориях, перегруженность медицинской системы.

Кроме того, с гуманитарной помощью поступает значительное количество антибактериальных препаратов, контроль которых достаточно ограничен. Использование этих антибиотиков без лабораторного подтверждения целесообразности крайне опасно, устойчивость к ним развивается быстрее.



Источник: Министерство здравоохранения Украины

Чтобы противодействовать этому, Министерство здравоохранения Украины внесло изменения к Стандарту медицинской помощи "Рациональное применение антибактериальных и антифунгальных препаратов в лечебных и профилактических целях".

В частности, препараты с высокой резистентностью перенесены в группу резерва, что запрещает использовать их для профилактики. Также обновлены принципы выбора антибиотика – назначается антибиотик с меньшим риском развития устойчивости.

Еще одним инструментом контроля неконтролируемого отпуска и употребления антибиотиков стало введение с августа 2022 электронного рецепта на них. С тех пор выписано 933 тысяч электронных рецептов на антибиотики. Электронный рецепт можно получить у любого врача, вне зависимости от наличия декларации с семейным врачом.

Автор: Алина Тропинина