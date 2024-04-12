Что такое ритм кишечника

Изменение времени суток так или иначе влияет на биологические процессы, в частности и пищеварения. Эти изменения в работе организма, вызваны чередованием дня и ночи, еще называются циркадными ритмами.

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Получается, циркадные ритмы гарантируют, что опорожнение кишечника происходит в лучшее для этого время - не ночью, а с утра.

Циркадные ритмы также влияют на выработку пищеварительных соков, всасывание питательных веществ и другие процессы, происходящие в органах желудочно-кишечного тракта. Однако мы вряд ли ощущаем их так же четко, как необходимость сходить в туалет. Именно поэтому, говоря о ритме кишечника, ученые обычно имеют в виду режим его опорожнения.

"Центральные часы" расположены в супрахиазматическом ядре гипоталамуса – это один из отделов нашего головного мозга. Гипоталамус влияет на активность кишечника с помощью нервных импульсов и гормонов. Однако даже при поражении супрахиазматического ядра кишечника удается сохранить режим работы вследствие работы "периферических часов", что размещается в стенке самого органа.

Что влияет на кишечный ритм

Микрофлора. Кишечные бактерии способны "перепрограммировать" обмен веществ в клетках тонкой кишки и тем самым приспосабливать всасывание питательных веществ под чередование ритмов сна и бодрствования. Однако нужны дальнейшие исследования на человеке – пока эти данные получены только в экспериментах на мышах.

Прием пищи. Пища стимулирует высокоамплитудные сокращения кишечника, которые начинают распространяться по нему уже через несколько минут после еды и сохраняются до двух часов. Эти же сокращения, благодаря "внутренним часам", усиливаются во время пробуждения. Возможно, из-за суммарного эффекта еды и пробуждения нас чаще тянет в туалет с утра, а не после обеда или ужина.

Физические упражнения. Аэробные тренировки подавляют перистальтику толстой кишки у здоровых нетренированных людей. Однако уже через некоторое время после занятия спортом моторика кишечника, наоборот, активизируется, что может облегчить процесс похода в туалет. Еще один аргумент в пользу физической активности.

Правда, ученые также выяснили, что кратковременные интенсивные физические нагрузки усиливают и высокоамплитудные, и низкоамплитудные сокращения кишечника. Другими словами, резкое и сильное напряжение во время занятия спортом может привести к тому, что вам срочно захочется в туалет.