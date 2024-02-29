Ученые убеждены, что созданный ими контрацептив откроет путь к разработке мужских противозачаточных средств, которые не вмешиваются в гормональный баланс. Сейчас метод уже прошел тестирование на мышах.

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Исследователи уже готовятся к клиническим испытаниям на людях.

Как работает контрацептив

Основой нового метода стал белковый комплекс, который регулирует процесс производства спермы. Ученые решили использовать ингибиторы HDAC (гистондеацетилазы). В ходе экспериментов на грызунах, благодаря этим ингибиторам они временно блокировали фертильность мышей-самцов.

При этом ученые отметили, что половое влечение мышей осталось неизменным, уровень тестостерона не упал, а фертильность восстановилась после прекращения приема препарата.

"Большинство экспериментальных мужских противозачаточных препаратов блокируют выработку спермы "методом молотка", но наш метод комфортен и имеет обратимый эффект. Это открывает перспективы для разработки эффективных и безопасных контрацептивов", – считает один из авторов исследования профессор Рональд Эванс.

Белковый комплекс, регулирующий процесс производства спермы и действительно может стать революционным для науки. Вместо блокировки ретиноевой кислоты или ее рецепторов, используется препарат-ингибитор HDAC, который временно останавливает производство спермы, не затрагивая другие функции организма.

Перспектива применения метода

Ученые объясняют действие препарата следующим образом: стволовые клетки временно теряют свою координацию с импульсами ретиноевой кислоты, и производство спермы прекращается. Но после прекращения приема препарата, стволовые клетки восстанавливают активность, и соответственно – производство спермы возобновляется.

И несмотря на то, что мужской контрацептив еще должен пройти ряд регуляторных процедур, его потенциальные преимущества в области мужской контрацепции очевидны.

Почему это важно и нужно

Согласно опросу YouGov 2019 года, каждый третий сексуально активный мужчина в Британии был бы рад рассмотреть возможность приема мужской версии контрацептивных средств. То есть, спрос и интерес к этим средствам среди мужчин – есть.