Новое исследование мужского здоровья

В своей работе ученые сосредоточились на оценке влияния развода или одинокой жизни на уровень зажигательных маркеров. Они проанализировали образцы крови 4835 участников Копенгагенского биобанка, мужчин и женщин 48 – 62 лет, а также данные о семейном статусе добровольцев, полученных из национального регистра браков и разводов.

Также на тему: Большая разница: ученые сравнили интеллект близнецов, выросших в разных странах

В образцах крови измеряли маркеры воспаления интерлейкин 6 (ИЛ-6) и высокочувствительный С-реактивный белок (СРБ). Полученные данные были скорректированы с учетом различных факторов, включая возраст, индекс массы тела, социальное состояние и уровень образования, принимаемые хронические заболевания и лекарства. В результате ученые обнаружили прямую связь между одиночеством у мужчин с повышенными маркерами воспаления.

Развод больше вредит мужчинам

Исследование подтвердило наше предположение, что мужчины, в отличие от женщин, находятся в более невыгодном положении из-за развода. Особенно уязвимы мужчины, которые пережили несколько разводов или много лет живут в одиночестве,

– отметили авторы исследования.

У участников, переживших два или более разрыва партнерских отношений, уровень ИЛ-6 и СРБ в среднем выше на 17% по сравнению с контрольной группой мужчин, никогда не разводившихся или проживших наедине не более года. Примечательно, что на женщин наличие или отсутствие партнера такого влияния не имело – среди одиноких (в том числе разведенных) и замужних уровне маркеров воспаления оказались сравнимыми.