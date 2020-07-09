Радиационное воздействие губительно для человека, так как может вызвать изменения клеток, ДНК и спровоцировать мутации. Впрочем, ученым из Южной Кореи удалось разработать препарат, который снижает эффект от облучения и предотвращает повреждение тканей.

Ученые из Центра исследований наночастиц, специалисты из Сеульского национального университета, Школы стоматологии и стоматологического Научно-исследовательского института разработали нанокристалл, который в небольшом количестве способен нейтрализовать опасную дозу радиации. Исследования ученых опубликовано в журнале Advanced Materials.

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Препарат, разработанный учеными, имеет мощное антиоксидантное действие и предотвращает побочные эффекты от облучения.

Антиоксидант работает даже в малых дозах

Ученые обратили внимание на наночастицы оксида церия (CeO 2) и оксида марганца (Mn 3 O 4), ведь они способны удалять свободные радикалы кислорода. Впрочем, их очень трудно получить и они эффективны только в больших дозах. Поэтому, ученые решили попробовать вырастить нанокристаллы Mn 3 O 4 поверх CeO 2. Полученное соединение оказалась эффективным.

Ионы марганца, расположенные на поверхности нанокристаллов оксида церия, образуют натянутый слой оксида марганца и увеличивают количество пробелов для активных форм кислорода. В результате соединение активно вступает с ними в реакцию.

Мощный антиоксидант, который работает даже в малых дозах, поможет обеспечить устойчивое применение радиации в медицинских, промышленных и военных условиях для большего числа людей. Этот новый CeO/Mn 3 O 4 в пять раз сильнее CeO 2 или Mn 3 O 4, которые делают всю работу в одиночку,

– рассказал профессор из Центра исследований наночастиц Хен Тегван.

Тестировали ли противорадиационный препарат на людях?

Ученые начали проверили препарат на эффективность и безопасность и уже успели провести несколько тестов. Во время опытов, как препарат будет взаимодействовать с зараженными органоидами кишечника, ученые обнаружили, что предварительно обработанные нанокристаллами органеллы выделяли больше генов, связанных с разрастанием ткани путем деления клеток и поддержанием стволовых клеток. Кроме того, выделялось значительно меньше генов клеточной смерти.

Впоследствии ученые ввели малую дозу облученным мышам – примерно в 360 раз меньше, чем "амифостин". Важно, что нанокристаллы повысили выживание грызунов до 67% и снизили влияние оксидативного стресса на внутренние органы и нейроны.

Эти нанокристаллы CeO 2/Mn 3 O 4 доказывают свое мощное антиоксидантное действие для эффективной защиты всего нашего организма даже в малых дозах,

– добавил профессор кафедры стоматологии Сеульского национального университета Пак Кын Хе.

Новую схему лечения пока не планируют испытывать на людях, но ученые надеются в продвижении исследования.