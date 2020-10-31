Раздражает чужое чихание или сербание: что нужно знать о мизофонии
Вы раздражаетесь, когда слышите сербание или чавканье? Тогда у вас мизофония, а проще говоря – это "отвращение к звукам". Подробнее об этом заболевании в нашем материале.
Очень часто нам не нравится, когда рядом кто-то слишком громко ест. Однако есть люди, которые просто сходят с ума от этих звуков, пишет 24 канал.
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Что такое мизофония
Мизофония – это определенная форма нетерпимости к звукам и считается неврологическим расстройством. Этот термин часто используют как синоним термина селективная звуковая чувствительность.
Она связана только с определенными звуками. Ученые обнаружили, что у людей, страдающих мизофонией, наблюдаются изменения в мозговой деятельности, когда они слышат раздражающий для них звук.
Отвращение к звукам - это мизофония / Фото unsplash
Симптомы мизофонии
Люди, страдающие этим заболеванием, наиболее часто раздражаются от обычных, на первый взгляд, звуков.
Тех, кто страдает мизофонией, могут раздражать такие звуки:
- звук обрезание ногтей другого человека;
- чистка зубов;
- сербание или чавканье;
- дыхание, нюханье;
- чихание и зевота;
- свист или кашель;
- определенные согласные или повторяющиеся звуки.
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Абстрагируемся
Если вы услышали неприятные звуки, попробуйте абстрагироваться. Подумайте об отдыхе, о лете, вспомните приятное впечатление и сосредоточьтесь на нем.
Прислушайтесь к другому звуку
Если вы раздражаетесь от чавканья, переключайтесь на другой звук. Прислушайтесь к шуму за окном, или же к разговору.
Глушим звуки
Лучший вариант для этого – это наушники с приятной музыкой.
Наушники с приятной музыкой могут помочь от мизофонии / Фото pexels
Медитация
Медитация поможет избавиться от мизофонии системно. Она сделает вас спокойнее.
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