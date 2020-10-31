Вы раздражаетесь, когда слышите сербание или чавканье? Тогда у вас мизофония, а проще говоря – это "отвращение к звукам". Подробнее об этом заболевании в нашем материале.

Очень часто нам не нравится, когда рядом кто-то слишком громко ест. Однако есть люди, которые просто сходят с ума от этих звуков, пишет 24 канал.

Читайте также Плохие поступки других людей мы оцениваем, как вонь: исследования психологов

Что такое мизофония

Мизофония – это определенная форма нетерпимости к звукам и считается неврологическим расстройством. Этот термин часто используют как синоним термина селективная звуковая чувствительность.

Она связана только с определенными звуками. Ученые обнаружили, что у людей, страдающих мизофонией, наблюдаются изменения в мозговой деятельности, когда они слышат раздражающий для них звук.

Отвращение к звукам - это мизофония / Фото unsplash

Симптомы мизофонии

Люди, страдающие этим заболеванием, наиболее часто раздражаются от обычных, на первый взгляд, звуков.

Тех, кто страдает мизофонией, могут раздражать такие звуки:

звук обрезание ногтей другого человека;

чистка зубов;

сербание или чавканье;

дыхание, нюханье;

чихание и зевота;

свист или кашель;

определенные согласные или повторяющиеся звуки.

Как помочь себе преодолеть раздражительность

Абстрагируемся

Если вы услышали неприятные звуки, попробуйте абстрагироваться. Подумайте об отдыхе, о лете, вспомните приятное впечатление и сосредоточьтесь на нем.

Прислушайтесь к другому звуку

Если вы раздражаетесь от чавканья, переключайтесь на другой звук. Прислушайтесь к шуму за окном, или же к разговору.

Глушим звуки

Лучший вариант для этого – это наушники с приятной музыкой.



Наушники с приятной музыкой могут помочь от мизофонии / Фото pexels

Медитация

Медитация поможет избавиться от мизофонии системно. Она сделает вас спокойнее.