Дратує чуже чхання чи сьорбання: що потрібно знати про мізофонію
Ви дратуєтеся, коли чуєте сьорбання чи плямкання? Тоді у вас мізофонія, а простіше кажучи – це "відраза до звуків". Детальніше про це захворювання у нашому матеріалі.
Дуже часто нам не подобається, коли поруч хтось занадто голосно їсть. Однак є люди, які просто божеволіють від цих звуків, пише 24 канал.
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Що таке мізофонія
Мізофонія – це певна форма нетерпимості до звуків і вважається неврологічним розладом. Цей термін часто використовують як синонім терміну селективна звукова чутливість.
Вона пов’язана лише з певними звуками. Вчені виявили, що у людей, які страждають на мізофонію, спостерігаються зміни в мозковій діяльності, коли вони чують дратівливий для них звук.
Відраза до звуків – це мізофонія / Фото unsplash
Симптоми мізофонії
Люди, які страждають на це захворювання, найбільш часто дратуються від звичайних, на перший погляд, звуків.
Тих, хто страждає на мізофонію, можуть дратувати такі звуки:
- звук обрізання нігтів іншої людини;
- чистка зубів;
- сьорбання чи плямкання;
- дихання, нюхання;
- чхання та позіхання;
- свист або кашель;
- певні приголосні або повторювані звуки.
Як допомогти собі подолати дратівливість
Абстрагуємося
Якщо ви почули неприємні звуки, спробуйте абстрагуватись. Подумайте про відпочинок, про літо, згадайте приємний спогад і зосередьтесь на ньому.
Прислухайтесь до іншого звуку
Якщо ви дратуєтеся від плямкання, перемикайтеся на інший звук. Прислухайтесь до шуму за вікном, або ж до розмови.
Глушимо звуки
Найкращий варіант для цього – це навушники з приємною музикою.
Навушники з приємною музикою можуть допомогти від мізофонії / Фото pexels
Медитація
Медитація допоможе позбутися мізофонії системно. Вона зробить вас спокійнішим.
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