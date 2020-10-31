Ви дратуєтеся, коли чуєте сьорбання чи плямкання? Тоді у вас мізофонія, а простіше кажучи – це "відраза до звуків". Детальніше про це захворювання у нашому матеріалі.

Дуже часто нам не подобається, коли поруч хтось занадто голосно їсть. Однак є люди, які просто божеволіють від цих звуків, пише 24 канал.

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Що таке мізофонія

Мізофонія – це певна форма нетерпимості до звуків і вважається неврологічним розладом. Цей термін часто використовують як синонім терміну селективна звукова чутливість.

Вона пов’язана лише з певними звуками. Вчені виявили, що у людей, які страждають на мізофонію, спостерігаються зміни в мозковій діяльності, коли вони чують дратівливий для них звук.



Відраза до звуків – це мізофонія / Фото unsplash

Симптоми мізофонії

Люди, які страждають на це захворювання, найбільш часто дратуються від звичайних, на перший погляд, звуків.

Тих, хто страждає на мізофонію, можуть дратувати такі звуки:

звук обрізання нігтів іншої людини;

чистка зубів;

сьорбання чи плямкання;

дихання, нюхання;

чхання та позіхання;

свист або кашель;

певні приголосні або повторювані звуки.

Як допомогти собі подолати дратівливість

Абстрагуємося

Якщо ви почули неприємні звуки, спробуйте абстрагуватись. Подумайте про відпочинок, про літо, згадайте приємний спогад і зосередьтесь на ньому.

Прислухайтесь до іншого звуку

Якщо ви дратуєтеся від плямкання, перемикайтеся на інший звук. Прислухайтесь до шуму за вікном, або ж до розмови.

Глушимо звуки

Найкращий варіант для цього – це навушники з приємною музикою.



Навушники з приємною музикою можуть допомогти від мізофонії / Фото pexels

Медитація

Медитація допоможе позбутися мізофонії системно. Вона зробить вас спокійнішим.