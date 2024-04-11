Для проведения эксперимента отобрали 89 сингапурцев в возрасте от 30 до 70 лет, которые не страдают сахарным диабетом 2 типа, но имеют к нему предрасположенность, что проявлялось через увеличенный уровень глюкозы в крови.

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Новое исследование заменителей мяса

Среди других критериев отбора было отсутствие ожирения, серьезных болезней, курения и злоупотребления психоактивными веществами. Кроме того, участникам нельзя было придерживаться специализированных диет, принимать лекарства и добавки, которые могут повлиять на результат исследования.

Объекты исследования были случайным образом разделены на две группы. Исследование до конца прошли 42 и 40 человек соответственно. В течение восьми недель участникам одной группы предлагалось заменить привычную пищу, богатую белками, фиксированным количеством мяса животного происхождения, а другой группе – соответствующими растительными заменителями, предоставленными учеными.

Участникам было разрешено самим выбирать способ приготовления и специи. Другие детали обычного питания (например, потребление фруктов и овощей) рекомендовалось не менять. В процессе эксперимента организаторы контролировали общее питание.

Заменители мяса не приносят больше пользы

В процессе исследования также проводился контроль артериального давления у участников, и проводились анализы крови для мониторинга кардиометаболических показателей, включая уровень липидов и липопротеинов, глюкозы, инсулина, фруктозамина, С-реактивного белка и других биомаркеров.

По итогам исследователи не обнаружили очевидных преимуществ для здоровья от перехода на растительные заменители мяса по сравнению с потреблением мяса животного происхождения. Оба режима питания были связаны с более здоровыми уровнями фруктозамина и индекса HOMA-β со временем.

Мониторинг артериального давления и уровня глюкозы в крови показал, что диета с традиционным мясом была более эффективной по контролю этих параметров. Лучшие результаты по гликемическому индексу в "мясной" группе, вероятно, были обусловлены более низким потреблением углеводов и большим содержанием белка в пище по сравнению с группой, не питающейся мясом.

Хотя в рамках клинического испытания биодоступность белка не оценивалась, из предыдущих исследований известно, что протеин из растительных заменителей мяса усваивается хуже, чем из продукта животного происхождения. Это может влиять на секрецию инсулина и производство различных гормонов ЖКТ.