Эксперимент на мышах

Биомедицинские инженеры из Университета Дюка продемонстрировали самое эффективное лечение рака поджелудочной железы, когда-либо зарегистрированное на моделях мышей.

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В то время как большинство испытаний на мышах считают успешными, если происходит просто прекращение роста опухоли, новое лечение полностью ликвидировало опухоли у 80% мышей в нескольких модельных типах, включая тех, которые считались тяжелыми для лечения.

Как действует новый препарат против рака

Новый метод сочетает в себе элементы химио- и радиотерапии, но не так опасен для здоровых тканей. Гель вводили прямо в опухоль. Ее разрушило бета-излучение, возникшее после распада ядер нестабильного йода-131. Бета-излучение проникает не так глубоко, как гамма-лучи, поэтому медикам удалось добиться точечного эффекта. Благодаря особой структуре белковой части геля, он легко вышел из организма после процедуры.

Это самый перспективный вид терапии рака, который нам удалось создать за два десятка лет работы нашей лаборатории. Как правило, в большинстве случаев рак поджелудочной железы невозможно вылечить на последних стадиях его развития. Наша терапия в перспективе даст шанс на выживание для таких пациентов, и я намерен довести ее до клинического использования,

– заявил соавтор исследования Ашутош Чилкоти.

Рак поджелудочной железы диагностируют только у 3,2% онкобольных, причем именно этот вид рака на третьем месте по летальности. Опухоли поджелудочной трудно лечить, поскольку они агрессивно мутируют и становятся стойкими к терапии.