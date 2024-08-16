Новое исследование уникальности людей
В ходе исследования, которое охватило более миллиона участников, было оценено три критерия: зависимость от мнения окружающих, склонность к нарушению общепринятых норм и готовность открыто защищать личные взгляды.
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Данные были собраны в течение двух десятилетий, с 2000 по 2020 годы, и показали, что все три измерения потеряли свою значимость для людей. Наибольшее снижение наблюдалось в готовности защищать собственные убеждения, что упало на 6,52%.
Опасность потери личности
По мнению психологов, современные люди склонны считать, что выражение уникальности может мешать их социальной интеграции и даже привести к социальному отчуждению.
Однако эксперты предупреждают, что подавление индивидуальности и стремление слиться с массой могут привести к противоположным последствиям, таких как чувство вины или тревога.
Важность сохранения способности людей идти против течения, выдвигать нестандартные идеи и отрицать групповое мышление подчеркивается как ключевой элемент для достижения компромиссов и прогресса в обществе.