Как рождается кошмар

Во сне мозг продолжает работать. Он создает картины из того, что мы видели, слышали и чувствовали за день. Так он обрабатывает информацию и готовится к новому дню.

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Почему нам вообще снятся сны и почему среди них бывают кошмары – старая загадка, которую никто до конца не разгадал. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению.

Кошмар может присниться из-за:

Переживания. Мозг пытается справиться с эмоциями и иногда делает это через ужасный сон.

Страшный фильм или ужасной истории перед сном, мозг использует эти впечатления для создания ночных кошмаров.

Наш мозг очень изобретателен. Он может создавать невероятные истории. Они пугают, но это просто фантазии.

Как прогнать кошмары