Противозачаточные таблетки для мужчин

Эти таблетки, известные как YCT-529, действуют, блокируя доступ к витамину А, который необходим для производства спермы. Этот подход отличается от предыдущих мужских противозачаточных средств, которые полагались на подавление тестостерона, что может приводить к побочным эффектам, таким как увеличение веса и изменение настроения.

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Исследования, проведенные на мышах, показали, что YCT-529 были эффективны на 99% и обратимы на 100% без побочных эффектов.

Это может являться историческим моментом. Мы знаем, что многие мужчины заинтересовались бы мужскими противозачаточными таблетками, если бы они были доступны. И когда я описываю эту работу женщинам, они всегда говорят: Это время настало”,

– сказала Гунда Георг из университета Миннесоты, руководившей разработкой препарата.

Почему это важно

На сегодняшний день существует только два одобренных варианта контрацепции для мужчин – презервативы и вазэктомия. Презервативы эффективны, но не всегда надежны, а вазэктомия необратимой процедурой. YCT-529 предлагает мужчинам новую, более удобную и временную альтернативу.

По словам разработчиков, YCT-529 блокирует белок, а не гормоны, чтобы предотвратить выработку спермы. Это будет более привлекательным для мужчин, рассматривающих предотвращение беременности как общую ответственность.

YCT-529 может помочь изменить традиционную роль мужчин в контрацепции. Ведь нехватка вариантов подкрепляет многовековое мнение о том, что предотвращение беременности – это "ответственность женщины". Разработчики подчеркивают, что это не так, и поэтому они стремятся разработать первые безгормональные противозачаточные таблетки для мужчин.

Исследования YCT-529 все еще находятся на ранних стадиях, но, если они будут успешными, препарат может стать прорывом в области контрацепции. Он может помочь мужчинам иметь больше контроля над своим репродуктивным здоровьем и сделать контрацепцию доступной для обоих полов.