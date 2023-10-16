Ранее считалось, что бешенство, если оказалось в организме, является смертельным и не поддается лечению. Все существующие методики терапии считались неэффективными. Однако это исследование может открыть двери для дальнейших исследований и, возможно, разработки эффективного лекарства против бешенства.

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Новое лекарство против бешенства

Исследователи обнаружили, что введение специально разработанных моноклональных антител F11 на 5 день после заражения вирусом приводило к регрессированию симптомов бешенства и увеличению выживаемости, и это касалось 67% случаев. На 7-й день после заражения лечение помогло 50% случаев. В то время все мыши, оставшиеся зараженными бешенством и не получившие лечение, умерли.

Бешенство – что это? Бешенство – это инфекционное заболевание, которое передается людям от животных. Ежегодно во всем мире от него гибнут 60 тысяч человек

Хотя ученым пока не удалось полностью вывести вирус из мозга экспериментальных животных, симптомы заболевания исчезли и вирусная нагрузка в их организме оставалась на низком уровне еще в течение 4 месяцев после заражения.

Симптомы бешенства

Первоначальные проявления этой болезни включают низкую температуру, боль, покалывание и странное жгучее ощущение в месте укуса. После этого вирус распространяется через центральную нервную систему. Инкубационный период, то есть время между заражением и появлением симптомов, индивидуально и может длиться от недели до года, в зависимости от места укуса и концентрации вирусных частиц. Однако в среднем этот период составляет 2 – 3 месяца.

Симптомы буйного бешенства включают гиперактивность, возбуждение и водобоязнь, а затем смерть наступает вследствие остановки сердца и дыхания. В случае паралитического бешенства мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса, и человек попадает в кому, из которого уже не выходит. С момента появления симптомов до смерти проходит 1 – 2 недели.