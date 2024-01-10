Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) опубликовало список из 200 зараженных микробами пищевых продуктов, которые пришлось отозвать из розничной торговой сети в Штатах, поскольку они чаще всего провоцировали пищевые отравления.

Смотрите также Зимние суперфуды: что самое полезное можно съесть в холодное время года

Важно! Самыми распространенными патогенами, которые встречаются в пищевых продуктах и могут повлечь не только болезнь, но и смерть, признаны: сальмонелла, кишечная палочка, норовирус, Clostridium perfringens, кампилобактерии и листерии.

Отмечают, что в результате отравления этими возбудителями ежегодно попадают в больницу около 26 500 американцев, сотни умирают.

Список продуктов, которые могут быть заражены бактериями

Мясо, включая фарш из индейки

FDA фиксируют случаи стойкости антибиотиков в мясе, продаваемом в супермаркетах. И кишечная палочка, и сальмонелла, и Enterococci, высеянные в нем, оказались устойчивыми почти ко всем антибиотикам, тестируемым учеными.

Дыня, разрезанная пополам

Листерия, находившаяся в дыне-канталупе, в 2011 году стала причиной смерти 33 человек, 143 человека были госпитализированы в 28 штатах США.

Бактерия листерия опасна, ведь она живет в почве и заражает дыню как внутри, так и снаружи. Более того, она продолжает "цвести" при низких температурах, в частности, в холодильнике.

Шпинат и другая листовая зелень

Листовая зелень – чуть ли не в топе этого списка продуктов, которые могут быть заражены патогенными бактериями. По данным Центра науки в общественных интересах (CSPI), все потому, что мы едим ее сырой. Поэтому ее необходимо тщательно мыть перед употреблением.

Важно ! Следите за тем, чтобы не мыть мясо и зелень в одной раковине и не резать их на одной кухонной доске.

Яйца

Яйца провоцируют сотни вспышек пищевых болезней. Заражение яиц почти всегда происходит из-за бактерий сальмонеллы. Наиболее распространенный вид сальмонеллы поражает яичники кур-несушек.

Лучший способ защитить себя – варить вкрутую яйца, чтобы они не были мягкими или жидкими.

Рыба, устрицы и мягкие сыры

Несмотря на распространенное мнение, что тунец не следует потреблять из-за ртути, которую он может скрывать, в контексте пищевых отравлений его опасность в природном токсин – скомбротоксине. Он может накапливаться в мясе тунца (и другой рыбы), если после того как рыба была выловлена, ее хранили в недостаточно холодной среде.

Усугубляет ситуацию и то, что избавиться от него невозможно во время приготовления, под действием высоких температур.

Что касается мягких сыров, в частности феты и бри, то пастеризация, процесс нагрева сыра до температуры, которая убивает болезнетворные бактерии, делает сыр более безопасным, но многие сыры непастеризованы.

Ягоды

Ягоды могут быть заражены циклоспорой, а также вирусом гепатита А. Ягоды связывают с по меньшей мере двумя десятками вспышек пищевых инфицирований.

Чтобы снизить риск заражения, следите за сроками годности и научитесь безопасно готовить и хранить пищу.