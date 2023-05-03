Что вызывает ухудшение памяти и эффективны ли популярные добавки/витамины для устранения проблемы рассказала врач-психиатр Бета Надь.

К теме Как перестать стесняться обращаться к врачам

Что может быть причиной проблем с памятью

Причины проблем с памятью очень много. Иногда потеря памяти возникает из-за проблем с психическим здоровьем, в частности:

после серьезного травматического, стрессового события

депрессия

тревожные расстройства

шизофрения

деменция (болезнь Альцгеймера, Сосудистая деменция и др.).

Другие причины потери памяти, по словам врача, включают: черепно-мозговые травмы, операции мозга, инсульт, алкоголь, наркотики, инфекции мозга, или ВИЧ/СПИД, чрезмерное употребление лекарств, таких как барбитураты или (снотворные), электроконвульсивная терапия, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и т.д.

Лечится ли нарушение памяти

Иногда саму причину нарушения памяти можно вылечить, или устранить и проблемы с памятью исчезают, как при депрессии, или алкоголизме, например.

Если проблема заключается в расстройстве мозга, например, в болезни Альцгеймера, которую невозможно вылечить полностью, лечение всегда будет состоять в воздействии на основную причину, которая привела к нарушениям памяти.

На сегодняшний день не существует специфических универсальных лекарств для улучшения всех видов нарушений памяти.

Все, что есть на рынке в виде БАДов, ноотропов, гомеопатии – не работает,

– подчеркнула Беата Надь.

А ось, что касается одобренных FDA препаратов – их может назначить только врач.

Итак, если вы заметили у себя проблемы с памятью, обратитесь к своему семейному врачу или к неврологу для дальнейшей диагностики причины.