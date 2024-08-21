Впервые мысль о совместимости продуктов возникла в аюрведическом учении в Древней Индии. В начале XX века она возродилась в популярной концепции раздельного питания, или диете Хэя.
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Разделение продуктов в раздельном питании
Последователи этой диеты считают, что вся еда делится на группы:
- крахмалистые продукты – хлеб, макароны, картофель, рис и другие крупы;
- белковые продукты – мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты;
- источники жиров – авокадо, растительные масла, сливочное масло, сливки сливки;
- некрахмалистые овощи – морковь, огурцы, спаржа, капуста, чеснок;
- фрукты.
Фрукты дополнительно делятся на:
- кислотные – все цитрусовые, ананасы, гранаты;
- слабокислотные – ягоды, яблоки, персики, груши персики груши;
- сладкие – бананы, финики, чернослив, сухофрукты;
- дыни и арбузы.
Мифы о сочетании продуктов
Законы раздельного питания могут немного меняться, однако наиболее распространены запреты на такие сочетания:
- крахмалистые продукты и белки;
- жиры и белки;
- растительные и животные белки;
- крахмалистые и кислотные продукты;
- фрукты и овощи.
Фрукты, особенно дыни, и молочные продукты, особенно молоко, можно употреблять только на голодный желудок. Сахар нужно есть отдельно от остальных групп продуктов.
Как на самом деле
Соотношение белков, жиров и углеводов в рационе может широко варьировать в зависимости от пищевых привычек, распространенных в той или иной культуре. Однако наш организм в любом случае приспособлен к перевариванию пищи, одновременно состоящей из этих макронутриентов.
Кроме того, разделение продуктов на четкие группы является достаточно искусственным. В крупах есть не только углеводы, но и небольшое количество белка. Даже в постном мясе есть не только белок, но и немного жиров.
Сельдь с молоком тоже можно. Многие люди не придерживаются принципов раздельного питания, но все равно стараются избегать определенных сочетаний продуктов: молоко и сельдь, молоко и соленые огурцы, молоко и дыня.
Чаще всего в таких парах фигурирует молоко или молочные продукты. Возможно, жалобы на вздутие живота и диарею после их употребления связаны с непереносимостью молочного сахара – лактозы, а не с продуктами, которые не сочетаются.