С недавних пор существует такое понятие, как "сериальный запой" или "зрительский запой". Этот термин означает просмотр большого количества эпизодов сериала подряд. Ученые утверждают, что в таких "запойных просмотрах" нет ничего хорошего.

Почему нельзя смотреть много эпизодов сериала подряд

Во-первых, они приводят к эффекту "потерянных выходных". Зритель, приходя в себя от сериалов в воскресенье вечером, вдруг обнаруживает, что выходные уже закончились, и за два дня он нисколько не отдохнул, пишет medicalxpress.

Также по теме: Ученые назвали весомую причину не лишать детей видеоигр – они полезны для мозга

Разнообразные впечатления крайне важны для ощущения времени, но однотипные занятия не могут их обеспечить, поэтому время для мозга "запойного зрителя" пролетает совсем незаметно.

Во-вторых, "сериальный запой" тянет очевидное снижение уровня физической активности. А такой "сидячий отдых", например, просмотр телепрограмм более 2 часов без перерыва, может сократить срок жизни на 1,4 года.

В-третьих, ученые пришли к выводу, что "зрительский запой" снижает удовольствие от просмотра следующих серий. Виной всему – нарушение восприятия фактов сюжета. Так, одно из недавних исследований показало, что после просмотра всего сезона, сюжет остается в памяти лишь на короткий промежуток времени. А если делать между просмотром серий большие паузы, то подобного не происходит.

Нельзя смотреть много эпизодов сериала подряд / Фото unsplash

Ученые пришли к выводу, что просмотр большого количества серий подряд ухудшает не только запоминание, но и понимание того, что происходит на экране. По этой же причине не стоит готовиться к экзамену за одну ночь: знания, полученные таким способом, очень плохо усваиваются мозгом.

Почему так происходит

Существует несколько объяснений этого феномена. Когда вы делаете паузы между просмотром серий, вы даете мозгу время на усвоение полученной информации, и несколько раз, вольно или невольно, возвращаетесь мысленно к увиденному на экране.

Кроме того, существует и другой интересный эффект: если вы смотрите серии в различных обстоятельствах, то они гораздо прочнее чеканятся в памяти, чем если вы проведете весь день за просмотром на одном и том же диване.

Читайте также: Быть умным – вредно для здоровья

Как правильно смотреть сериалы

Чтобы избежать неприятных последствий "зрительского запоя", прислушайтесь к нескольким советам: