З недавніх пір існує таке поняття, як "серіальний запій" або "глядацький запій". Цей термін означає перегляд великої кількості епізодів серіалу поспіль. Вчені стверджують, що в таких "запійних переглядах" немає нічого хорошого

Чому не можна дивитися багато епізодів серіалу поспіль

По-перше, вони призводять до ефекту "втрачених вихідних". Глядач, прийшовши до тями від серіалів в неділю ввечері, раптом виявляє, що вихідні вже закінчилися, і за два дні він анітрохи не відпочив, пише medicalxpress.

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Різноманітні враження вкрай важливі для відчуття часу, але однотипні заняття не можуть їх забезпечити, тому час для мозку "запійного глядача" пролітає зовсім непомітно.

По-друге, "серіальний запій" тягне очевидне зниження рівня фізичної активності. А такий "сидячий відпочинок", наприклад, перегляд телепрограм понад дві години без перерви, може скоротити термін життя на 1,4 року.

По-третє, вчені прийшли до висновку, що "глядацький запій" знижує задоволення від перегляду наступних серій. Виною всьому – порушення сприйняття фактів сюжету. Так, одне з недавніх досліджень показало, що після перегляду всього сезону, сюжет залишається в пам'яті лише на короткий проміжок часу. А якщо робити між переглядом серій великі паузи, то подібного не відбувається.



Не можна дивитись багато епізодів серіалу поспіль / Фото unsplash

Науковці прийшли до висновку, що перегляд великої кількості серій поспіль погіршує не тільки запам'ятовування, а й розуміння того, що відбувається на екрані. З цієї ж причини не варто готуватися до іспиту за одну ніч: знання, отримані таким способом, дуже погано засвоюються мозком.

Чому так виникає

Існує кілька пояснень цього феномена. Коли ви робите паузи між переглядом серій, ви даєте мозку час на засвоєння отриманої інформації, і кілька разів, вільно чи мимоволі, повертаєтеся в думках до побаченого на екрані.

Крім того, існує й інший цікавий ефект: якщо ви дивитеся серії в різних обставинах, то вони набагато міцніше вкарбуються в пам'яті, ніж якщо ви проведете весь день за переглядом на одному і тому ж дивані.

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Як правильно дивитися серіали

Щоб уникнути неприємних наслідків "глядацького запою", прислухайтеся до кількох порад: