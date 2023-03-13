Первые вакцины

Он зародился еще при Эдварде Дженнере, который впервые использовал вирус коровьей оспы для вакцинации людей от опасной натуральной оспы. Он привил мальчика вирусом оспы коровьей, а затем попытался заразить опасным вирусом оспы обыкновенной.

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Мальчику повезло, он не заболел. Если бы что-то пошло не так, история первой в мире прививки была бы печальнее. В прошлом ставить опыты сразу на людях было привычным делом, так происходило не только с прививками, но и с первыми опытами анестезии и хирургическими операциями.

Или с самим лечением болезней: кровопускание по любому поводу, терапия ртутью и другими ядами, трепанация черепа от психических болезней и многое другое давно осталось в прошлом. В настоящее время научные исследования проводят совершенно иначе, до испытаний на людях препараты тщательно проверяют в лабораториях.

Ошибки вакцинации

Несколько печальных случаев, после которых прошло больше века, но до сих пор напоминающих медицине, были возможны, потому что раньше вакцины не умели проверять на безопасность так, как проверяют сейчас. К примеру, не было таких методик, как полимеразная цепная реакция (ПЦР), которая помогает точно оценить безвредность вакцинного штамма вируса в живых вакцинах.

В 1929 году в главном госпитале города Любек (Германия) 251 новорожденного ребенка привили вакциной БЦЖ. Часть доз живой вакцины оказалась загрязненной другим штаммом микобактерии, который не был ослаблен и мог вызвать туберкулез. Это произошло из-за ошибки лаборантов и отсутствия контроля готовых вакцин. Тогда 228 детей (91%) заболели, 72 умерли от туберкулеза в течение года после прививки.

Трагическая история вакцин от полиомиелита В 1935 году Джон Кольмер получил ослабленную живую вакцину от полиомиелита и испытал ее на 10 725 детях. Сразу после введения у десяти детей развились симптомы полиомиелита. Пятеро умерли, пятеро остались с параличом. После этого работу над вакцинами от полиомиелита приостановили к 1950 году.

В апреле 1955 года в США произошла еще одна ошибка: более 200 тысяч детей вакцинировали против полиомиелита инактивированной вакциной Джонаса Солка. Но при производстве нарушили технический процесс инактивации, проверок готовых вакцин тогда не было, а в прививках оказался живой вирус. В результате 40 000 детей заболели полиомиелитом после вакцинации, 2400 получили паралич разной степени тяжести, 10 детей умерли.

Современное производство вакцин

Пока таких масштабных печальных историй не может быть из-за усиления контроля и внедрения новых методик тестирования вакцин, но страх остался. Все лицензированные вакцины сегодня производятся по стандартам GMP, они проходят тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний, только после этого признаются пригодными для использования и могут быть введены человеку.

Вакцинация значительно сократила тяжесть инфекционных заболеваний. По данным экспертов ВОЗ, вакцины намного безопаснее терапевтического лекарства. Современные вакцины производят так, чтобы снизить их реактогенность, то есть способность вызывать разные иммунные реакции, например аллергию. Риски вакцинации не выше рисков приема любых других современных лекарств.