В 2011 году Международное агентство по исследованию рака ВОЗ (IARC) отнесло телефонные разговоры к потенциальным канцерогенам, однако дальнейшие исследования не подтвердили этой теории, но все они имели свои недостатки.

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Многие из предыдущих исследований были ретроспективными и основывались на данных людей, которые уже имеют диагноз рака. Недостаток этого метода в том, что во время такого исследования ученые "ищут под фонарем": в мире больше людей, которые пользуются сотовыми телефонами, чем тех, кто не пользуется. Поэтому неудивительно, что среди них нашли больше тех, кто имеет рак мозга.

Новое исследование влияния телефонов

С каждым новым поколением мобильных телефонов возникают дебаты о потенциальном влиянии радиочастотных электромагнитных полей на здоровье.

Исследование, в котором приняли участие 264 574 человека из Дании, Финляндии, Нидерландов, Швеции и Великобритании, было проведено между 2007 и 2012 годами.

Сначала участники отвечали на вопросы о частоте и продолжительности использования мобильного телефона. Затем ученые анализировали медицинские записи этих людей с целью оценки распространенности опухолей мозга.

Мобильные телефоны не вызывают рак

В ходе исследования ученые обнаружили 149 глиом, 89 менингиом и 29 случаев невриномы слухового нерва, однако не было выявлено разницы в риске развития этих опухолей между людьми, которые провели много времени, разговаривая по мобильному телефону, и теми, кто использовал его меньше.

Например, риск получить глиому у тех, кто долго разговаривал по телефону, был аналогичным тому, кто этого не делал, для менингиомы он был выше на шесть процентов. Но и там, и там отклонения в отношении рисков были сопоставимы с точностью статистической оценки. Иначе говоря, они были статистически незначительны.

Кроме того, участники, которые начали пользоваться мобильными средствами связи более чем за 15 лет до начала исследования, не имели большего риска получить рак мозга по сравнению с теми, кто начал делать это позже.