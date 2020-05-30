Просмотр порно не только не вредит женщинам, но и помогает им улучшить сексуальную жизнь.

Ученые из США и Венгрии выяснили, влияет ли регулярный просмотр порно на либидо, скорость достижения оргазма и его интенсивность у женщин.

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Для этого они пригласили 2433 женщин из США и Венгрии пройти анонимный опрос об их сексуальной жизни.

Оказалось, что порно во время мастурбации смотрят чаще других зрелые женщины на этапе пременопаузы, женщины с депрессией или тревогой, лесбиянки и бисексуальные женщины, а также поклонницы полиамории.



Порно полезное для женщин / Фото unsplash

Выяснилось, что частый просмотр порно положительно влияет на интимную жизнь участников. Во время мастурбации им легче достичь возбуждения и оргазма, он длился дольше и был интенсивнее, чем у тех, кто порно не смотрел. Во время секса с партнером участницам, которые регулярно смотрели порно, было легче возбудиться, оргазм наступал позже.

Кроме того, мы не заметили связь между порнографией и отношением к сексуальным связям. Да, эти результаты опровергают распространенное убеждение, что порнография вредна для партнерских отношений,

– отметили исследователи.