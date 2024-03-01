Во время плавания и купания в ванне, водоеме или бассейне вода не попадает во влагалище. Шейка матки, то есть вход в матку, остается закрытым, чтобы не допустить проникновения посторонних предметов и предотвратить попадание воды в матку. Однако небольшое количество воды может попасть в интимные части тела и вытечь после плавания под действием силы тяжести или движения.

Также на тему Боль во время секса: что такое вагинизм и можно ли его побороть

Почему это безопасно

Vaginal entrapment of water (можно перевести как "вагинальное защемление воды") – явление, когда вода может задерживаться во влагалище, особенно после погружения в воду, но оно нечастое и проходит само собой. Хотя небольшое количество воды может попасть во влагалище во время плавания, это не опасно.

Канадская урологическая ассоциация изучала феномен вагинального защемления воды. Исследователи описали два случая, которые можно было бы отнести к недержанию мочи, но на самом деле они относятся к вагинальному защемлению воды. В одном случае речь идет о взрослой женщине в пременопаузе, а во втором – о девочке препубертатного возраста.

В анамнезе восьмилетней девочки наблюдалась неприятная влажность нижнего белья по утрам. Выяснилось, что каждый вечер она принимала ванну. Ей порекомендовали принимать ежедневно в течение недели только душ, а в течение следующей недели – только ванну. Влажность возникала только после принятия ванны.

У 39-летней женщины отмечались периодические, но значительные выделения на нижнем белье только после принятия ванны. Она решила, что эта вода из ванны скапливается во влагалище, и использовала пальцы, чтобы помочь ей вытечь.

Что делать, чтобы вода не попадала во влагалище

В интернете можно найти множество обсуждений, связанных с этой темой. Несмотря на то, что исследований очень мало, это, несмотря на все, распространенный опыт среди женщин. Кто-то сравнивает это с недержанием мочи, другие с ощущениями во время выхода околоплодных вод при беременности.

Если попадание воды во влагалище и ее выход оттуда очень беспокоят, можно обратиться к врачу. Он может посоветовать принимать душ, а не ванну, а также использовать тампон во время плавания, чтобы увидеть, помогает ли это предотвратить попадание воды внутрь влагалища.

Плавание имеет огромное количество преимуществ для здоровья, но лучше придерживаться некоторых рекомендаций гигиены:

тщательно высушить область влагалища, но без грубого обтирания полотенцем;

не носить долгое время мокрый купальник;

принимать душ после плавания, чтобы смыть хлор и другие вещества, которые могут нарушить pH-баланс во влагалище.

Некоторые врачи считают, что попадание воды во влагалище во время плавания – это симптом слабых мышц тазового дна и рекомендуют упражнения Кегеля. Но лучше обсуждать свой конкретный случай с врачом и не заниматься самолечением.