Предложение декриминализации абортов

В апреле четыре разных законопроекта представили в парламенте и направили в новообразованную комиссию, которая должна была одобрить компромиссный вариант.

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Теперь она приняла решение и рекомендует Сейму полностью декриминализировать помощь в проведении аборта в течение первых 12 недель беременности. Депутаты рассмотрят это предложение вскоре.

Какова ситуация в Польше с абортами

Законодательство Польши в отношении абортов известно своей строгостью по сравнению с большинством европейских стран. В 2020 году Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически установило почти полный запрет на аборты, за исключением нескольких узко определенных обстоятельств.

Это вызвало массовые протесты и стало одной из главных тем общественного дискурса в Польше. Многие политические и активистские группы выступают за изменение законодательства и принятие более либеральной политики в отношении абортов.

Под руководством нового правительства с Дональдом Туском во главе, законодательство Польши наконец может изменить свой курс на более либеральный. Однако, внутренние разногласия в коалиции замедляют процесс. Согласно опросам, большинство поляков выступают за легализацию абортов в случаях угрозы здоровью или жизни матери, а также при обнаружении дефектов в развитии плода.