Для того, чтобы кишечник нормально функционировал, исследователи советуют обратить внимание на один продукт.
Читайте также Полезно и диетически: рецепт кабачковых лодочек с курятиной
Ученые обнаружили, что кишечник напрямую связан с мозгом. Центральная нервная система реагирует на энергию, которую получает из кишечника – это влияет на общее самочувствие.
Кишечник связан с нервной системой / Фото Pexels
Диетолог и автор книги "Спортивное питание" Эми Гудсон утверждает, что лучший завтрак для здоровья кишечника – это обычная овсянка, традиционное утреннее блюдо.
В составе овса большое количество растворимой клетчатки, и она работает как пробиотик, помогая питать полезные бактерии в кишечнике,
– объясняет эксперт.
Диетолог отметила, что к овсянке прекрасно подходят разнообразные дополнения: арахисовое масло, йогурты, орехи или ягоды.
Это полезно Легче чистится – быстрее готовится: картофельные лайфхаки на помощь новичкам и нетерпеливым
Исследование показало, что в овсянке содержатся бета-глюканы, которые имеют противовоспалительные свойства и даже могут предотвратить раковые образования. По результатам, бета-глюканы увеличивают количество полезных бактерий в кишечнике. Это улучшает общее состояние тракта и повышает иммунитет.
Овсянка помогает кишечнику нормально функционировать / Фото Unsplash
Почему овсянку так рекомендуют
Эта каша обладает невероятными свойствами – врачи и диетологи советуют потреблять ее едва ли не в первую очередь для улучшения состояния организма.
Что же делает овсянка:
- Снижает уровень сахара в крови.
- Улучшает состояние кожи.
- Насыщает мышцы белками.
- Помогает похудеть.
- Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако врачи добавляют, что не вся овсянка может быть полезной – каша быстрого приготовления, да еще и со вкусами может содержать консерванты или ароматизаторы. Эксперты утверждают, что решить проблему можно очень легко – просто покупать "чистую" овсянку, а уже после приготовления добавить мед, фрукты, ягоды или овощи.