Для того, щоб кишківник нормально функціонував, дослідники радять звернути увагу на один продукт.

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Науковці виявили, що кишківник безпосередньо пов’язаний з мозком. Центральна нервова система реагує на енергію, яку отримує з кишківника – це впливає на загальне самопочуття.

Кишківник пов'язаний з нервовою системою / Фото Pexels

Дієтологиня та авторка книги "Спортивне харчування" Емі Гудсон стверджує, що найкращий сніданок для здоров’я кишківника – це звичайна вівсянка, традиційна ранкова страва.

У складі вівса велика кількість розчинної клітковини, і вона працює як пробіотик, допомагаючи живити корисні бактерії в кишківнику,

– пояснює експертка.

Дієтологиня зазначила, що до вівсянки чудово пасують різноманітні додатки: арахісове масло, йогурти, горіхи чи ягоди.

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Дослідження показало, що у вівсянці містяться бета-глюкани, які мають протизапальні властивості та навіть можуть запобігти раковим утворенням. За результатами, бета-глюкани збільшують кількість корисних бактерій в кишківнику. Це покращує загальний стан тракту та підвищує імунітет.

Вівсянка допомагає кишківнику нормально функціонувати / Фото Unsplash

Чому вівсянку так рекомендують

Ця каша володіє неймовірними властивостями – лікарі та дієтологи радять споживати її чи не в першу чергу для покращення стану організму.

Що ж робить вівсянка:

Знижує рівень цукру в крові.

Покращує стан шкіри.

Насичує м’язи білками.

Допомагає схуднути.

Зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Проте лікарі додають, що не вся вівсянка може бути корисною – каша швидкого приготування, та ще й зі смаками може містити консерванти чи ароматизатори. Експерти стверджують, що розв'язати проблему можна дуже легко – просто купувати "чисту" вівсянку, а вже після приготування додати мед, фрукти, ягоди чи овочі.