Кстати, в первом случае, когда вы вспотели, вы, скорее всего, не чувствуете резкого запаха — возможно, он немного неприятен, но не слишком ощутим. Во втором случае запах будет очень ощутимым. Почему же так, рассказываем дальше.

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Что такое стрессовый пот и почему он появляется

У человека есть два типа потовых желез, и любая из них выделяет свой тип пота.

Экринные железы, или выводные железы – это основные потовые железы, которые покрывают почти всю кожу на теле, но наиболее сосредоточены на ладонях и стопах. Секреция экринных желез связана с тепловыми сигналами. Поэтому когда вы потеете во время тренировки или в жаркий летний день, это работа именно экринных желез.

Также они могут активироваться, когда вы находитесь в стрессовом состоянии, но, например, когда во время сильного волнения ваши ладони начинают потеть – это не считается "стрессовым потом".

Апокринные железы — железы запаха тела (они же являются причиной стрессового пота), они расположены в подмышках, на груди, на лице, на коже головы и в паху, и они открываются в волосяных фолликулах, а не непосредственно на коже. До полового созревания они не выделяют запаха, но после железы выделяют более густое, маслянистое вещество.

Кожные бактерии ферментативно расщепляют секрет, создавая запах тела, особенно в подмышечных впадинах, и чем сильнее страх, тем сильнее выделяется пот, а это значит, что между интенсивностью страха и интенсивностью потоотделения есть связь.

Почему пот пахнет по-разному Стресс от потоотделения в основном происходит от ваших апокринных желез, но почему именно эти железы производят запах? Рев в эволюции: адреналин стимулирует апокринные железы выделять сложный и густой секрет, который затем проникает через ваши подмышки химической сигнальной информацией, которую трудно замаскировать. То есть другие люди могут почувствовать ваш страх или стрессовый пот, и это сигнализирует им о том, что впереди может быть угроза.

Можно ли избавиться от стрессового потения

Исследуйте другие причины возникновения неприятного запаха. Ведь сам пот не вызывает неприятный запах. Запах возникает, когда кожные бактерии расщепляют апокриновые выделения. В потовых железах резкий запах выделяют бактерии, количество которых увеличивается, когда уровень рН кожи повышается от нормального показателя около 5,5. При увеличении рН усиливается неприятный запах тела.

Выберите мягкий, но эффективный дезодорант. Следует обратить внимание на те, которые помогут поддерживать нормальный кислотный уровень рН кожи в зоне подмышек.

Уменьшите стресс, насколько это возможно. Конечно, это может быть сложно, но попробуйте медитативные техники перед важными событиями, техникой дыхания и другими способами, которые помогают успокоиться именно вам.