Почему возникает усталость во время умственного труда

Исследование показывает, что, когда интенсивная когнитивная работа длится несколько часов, это вызывает накопление токсичных побочных веществ в префронтальной коре мозга. Это изменяет ваш контроль над решениями, поэтому вы переходите к легким действиям, не требующим никаких усилий.

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Наши выводы показывают, что когнитивная работа приводит к настоящему функциональному изменению – накоплению вредных веществ, – поэтому усталость действительно будет сигналом, заставляющим нас прекратить работу, но с другой целью: сохранить целостность функционирования мозга,

– объяснил Матиас Песильоне из Университета Питье-Сальпетриер.

Ученые хотели понять, что такое умственная усталость на самом деле. Хотя машины могут вычислять непрерывно, мозг не может. Они хотели узнать, почему. Ученые подозревали, что причина связана с необходимостью переработать потенциально токсичные вещества, возникающие во время нервной деятельности.

Как происходило исследование

Чтобы найти доказательства, они использовали магнитно-резонансную спектроскопию (MRS) для мониторинга химии мозга в течение рабочего дня.

Они рассматривали две группы людей: тех, кому нужно было хорошо подумать, и тех, у кого были относительно более легкие когнитивные задачи. В группе людей с тяжелым умственным трудом в префронтальной коре мозга был более высокий уровень глутамата, который и вызывает усталость. Ученые отметили, что веские доказательства того, что он выводится из мозга во время сна