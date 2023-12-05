Кроме того, частицы песка, мелкий мусор, земля и пыль, шелуха, частицы стеблей, некачественные сгнившие зерна и заплесневевшие семена могут быть в упаковке.

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Как промывать крупу

Предварительно крупы лучше перебрать вручную и удалить весь видимый мусор. Промывать нужно до тех пор пока вода не будет прозрачной. Гречку нужно дополнительно залить холодной водой. Крупа упадет на дно емкости, а оставшийся мусор всплывет на поверхность. Затем ее еще пересыпают на дуршлаг и моют холодной проточной водой в течение минуты.

С помощью промывки крупы можно устранить грязь, чтобы механические загрязнения не оказались в готовом блюде. Крупу, особенно вес, нужно внимательно осматривать и перебирать вручную. Даже крупы, предназначенные для детского питания, часто содержат загрязнения.

Исключение только для некоторых круп, имеющих мелкую структуру – манна и геркулес – их можно не промывать. Перед тем, как их готовить, нужно удалить шелуху и мелкий мусор.

Как удалить мышьяк из риса

Неорганический мышьяк – тяжелый токсичный металл, содержащийся в почве, грунтовых водах и промышленных химикатах. В пищу он попадает, когда растения поглощают его во время роста. Мышьяк накапливается в рисе в десять раз больше, чем в других крупах, из-за того, что рис выращивают на затопленных полях, где вода и почва часто загрязнены мышьяком.

Если часто есть такой рис, есть риск получить отравление. Возникает тошнота, рвота, диарея, мышечная слабость и спазмы, сыпь на коже. Агентство по охране окружающей среды США классифицирует неорганический мышьяк как канцероген для человека и связывает его с раком легких, мочевого пузыря, почек, кожи и печени.

Наибольший риск воздействия мышьяка для тех, кто ест несколько раз в день. Чтобы уменьшить содержание мышьяка в рисе, крупу нужно промыть, затем готовить с расчетом 6 – 10 чашек воды на одну чашку риса. Лишнюю воду слить и промыть рис еще раз. Такой способ удаляет около 50% мышьяка.