Но на самом деле это абсолютно безопасно и может произойти с каждым. Конъюнктива – тонкая пленка, которая покрывает белую часть глаза, склера. В конъюнктиве много маленьких сосудов, они хрупкие и легко лопают.

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Когда такое происходит, кровь может попасть на склеру и закрасить ее часть в алый цвет. В отличие от ранки на коже кровь не засыхает, а медленно абсорбируется, поэтому глаз остается красным довольно долго.

Причины разрыва сосудов в глазу

Поскольку сосуды в глазу хрупкие, они лопаются по многим причинам. Одна из них – сильное напряжение, такое случается при:

кашли;

чихании;

запоре;

сильной рвоте.

Еще сосуд может лопнуть, если в глаза что-то попало или человек его сильно потер. При этом нет никаких болей или других симптомов, проблема проявляется только при взгляде в зеркало.

Именно из-за отсутствия видимой причины людям кажется, что это признак какой-то скрытой болезни, например повышенного глазного давления. Но это не так.

Глазное давление не имеет отношения к сосудам, оно поддерживается внутренней жидкостью глаза. Если этой жидкости становится слишком много, давление увеличивается. Это один из факторов развития глаукомы – опасной болезни, которая может привести к потере зрения.

Что делать

По данным Американской академии офтальмологии, нет способов ускорить заживление лопнувшего сосуда. Оно может занять до двух недель и не нуждается в помощи врачей. Также не нужно применять капли для понижения давления глаз – эти средства прописывает врач при глаукоме.