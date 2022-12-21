Проблемы похудения

Физические упражнения – немаловажная часть борьбы с ожирением. Они помогают потратить излишнюю энергию и стимулируют распад жировой ткани. Однако организм не любит терять жир, который гипотетически ему может понадобиться. В новом исследовании ученые обнаружили еще один механизм, объясняющий, почему похудеть бывает так сложно.

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Ранее ученые были уверены, что все калории, которые человек израсходовал во время упражнений, можно считать чистым достижением в борьбе с лишним весом. Однако новая работа показала, что ответ на сжигание энергии организм может ответить жесткой экономией. Это может оказывать сильное влияние на суточный энергетический баланс.

Экономия энергии

В исследовании ученые проанализировали данные о затратах энергии 1754 человек. Они обнаружили, что увеличение уровня физической активности в результате выполнения упражнений привело к тому, что организм пытался компенсировать затраты энергии. Для этого он ограничивал ее расходы в покое (начинал использовать меньше калорий для разных жизненных процессов).

Соавтор исследования профессор Льюис Хелси из Университета Роухэмптон сравнил реакцию организма с действиями правительства, которому нужно подвести баланс бюджета: если он потратил больше запланированного в начале года, он может сократить расходы.

Аналогично, люди, которые пытаются похудеть, могут обнаружить, что сначала им удается избавиться от лишних килограммов, но вскоре выходит на плато – в течение недель или месяцев прогресса нет. Одной из причин этого, наверное, описана экономия со стороны организма.

Исследование также показало, что больше всего сокращает расход энергии в покое организм людей с ожирением.