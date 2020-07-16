Прием антибиотиков в сочетание с потреблением жирной пищи – это повышенный фактор риска возникновения синдрома раздраженного кишечника.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) поражает примерно 11% людей по всему миру. Для него характерны периодические эпизоды боли в животе, вздутие живота и изменение привычек кишечника, сообщает Medical Express.

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К исследованию были привлечены только взрослые люди, 43 из которых были здоровыми, а 49 имели синдром раздраженного кишечника. Исследователи измеряли у них фекальный кальпротектин, который является биомаркером воспаления кишечника. Ведь повышенный уровень фекального кальпротектина указывает на состояние, предшествующее СРК.

Ученые выяснили, что у всех участников, которые употребляли пищу с высоким содержанием жира и принимали антибиотики, риск получить предварительную стадию СРК был в 8,6 раза выше по сравнению с теми людьми, которые придерживались диеты с низким содержанием жира и не имели недавней истории применения антибиотиков.

Участники, которые любили употреблять жирную пищу, примерно в 2,8 раза чаще болели предварительной стадией синдрома раздраженного кишечника чем те люди, которых был наименьший уровень потребления жира. А вот прием антибиотиков был связан с 3,9 большей вероятностью возникновения предыдущей стадии этого синдрома.

Исследователи также проверили влияние диеты с высоким содержанием жира и антибиотиков на клетках кишечной оболочки мышей. Они обнаружили, что жирная пища и лекарства словно сотрудничают вместе, нарушая работу митохондрий клетки, что приводит к прекращению ее способности сжигать кислород. Это нарушение приводит к снижению потребления кислорода клетками и приводит к утечке кислорода в кишечник.

Почему это опасно?

Полезные бактерии организма процветают в той среде, где не хватает кислорода, например, в толстом кишечнике. А высокий уровень кислорода в этом органе способствует бактериальному дисбалансу и воспалению.

С нарушением работы кишечника среды начинается замена хороших бактерий на потенциально вредные микробы, которые более устойчивы к кислороду. В свою очередь это приводит к воспалению слизистой оболочки, предшествующего развитию синдрома раздраженного кишечника.