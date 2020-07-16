Прийом антибіотиків у поєднання зі споживанням жирної їжі є підвищеним фактором ризику виникнення синдрому подразненого кишківника.

Синдром подразненого кишківника (СРК) вражає приблизно 11% людей по всьому світу. Для нього характерні періодичні епізоди болю в животі, здуття живота і зміни звичок кишківника, повідомляє Medical Express.

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До дослідження були залучені лише дорослі люди, 43 з яких були здоровими, а 49 мали синдром подразненого кишківника. Дослідники вимірювали у них фекальний кальпротектин, який є біомаркером запалення кишківника. Адже підвищений рівень фекального кальпротектину вказує на стан, що передує СРК.

Вчені з'ясували, що всі учасники, які вживали їжу з високим вмістом жиру та приймали антибіотики, мали у 8,6 раза підвищений ризик захворіти на попередню стадію СРК у порівнянні з тими людьми, які дотримувались дієти з низьким вмістом жиру та не мали недавньої історії вживання антибіотиків.

Учасники, які любили споживати жирну їжу, приблизно у 2,8 раза частіше хворіли на попередню стадію синдрому подразненого кишківника ніж ті люди, які мали найменший рівень споживання жиру. Натомість прийом антибіотиків був пов'язаний з 3,9 більшою ймовірністю виникнення попередньої стадії цього синдрому.

Дослідники також перевірили вплив дієти з високим вмістом жиру та антибіотиків на клітинах кишкової оболонки мишей. Вони виявили, що жирна їжа та антибіотики немов співпрацюють разом, порушуючи роботу мітохондрій клітини, що призводить до припинення її здатності спалювати кисень. Це порушення спричиняє зниження споживання кисню клітинами та призводить до витоку кисню в кишківник.

Чому це небезпечно?

Корисні бактерії організму процвітають у тому середовищі, де не вистачає кисню, наприклад, у товстому кишківнику. Натомість вищий рівень кисню у цьому органі сприяє бактеріальному дисбалансу та запаленню.

З порушенням роботи кишкового середовища починається заміна хороших бактерій на потенційно шкідливі мікроби, які є стійкішими до кисню. Своєю чергою це призводить до запалення слизової оболонки, що передує розвитку синдрому подразненого кишківника.