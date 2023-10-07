Не хотеть – нормально

Каждый человек может хотеть или не хотеть секса – вообще или именно сейчас. Причин этому может быть много: от переутомления до отсутствия сексуального влечения.

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Отказ – это сигнал, что человек сейчас не в настроении, а не обязательно знак того, что любовь окончилась. Особенно если вместо секса прозвучало предложение сделать вместе что-то еще, что понравится всем.

Согласие – прежде всего

Здесь можно привести аналогию с кофе. Даже если человек очень любит кофе и обычно соглашается его с вами пить, сейчас он может просто не хотеть кофе вообще. Это нормально. У вас есть такое же право не соглашаться с тем, чего вы не хотите, и это не стыдно.

Секс – это занятие, которое должно доставлять удовольствие всем его участникам. Проходить он должен по взаимному согласию и с уважением. Потому что принуждение к любым сексуальным практикам – попытка нарушить чужие границы. И фактически считается насилием.