Центр общественного здоровья предупреждает, что жара повышает риски для здоровья от употребления алкогольных напитков.

Об этом пишет пресс-служба Центра общественного здоровья на официальной странице в фейсбуке.

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В ВОЗ отмечают, что ежегодно 3 миллиона человек в мире умирают от злоупотребления спиртным, а 13,5% всех летальных случаев среди 20 – 39-летних связаны с алкоголем.

Почему жара повышает риски для здоровья от употребления алкоголя

Обезвоживание

"В жару мы теряем воду, и алкоголь это усугубляет — действует, как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее", – объяснили в ЦОЗ.

Алкоголь и активный отдых несовместимы

Из-за высокой температуры человек быстрее пьянеет, реакция замедляется, ухудшается координация движений, внимание, способность адекватно оценивать собственные возможности и ситуацию вокруг. Следовательно, можно нанести вред не только себе, но и другим.



Безопасной дозы алкоголя не существует / Фото: Unsplash

Становится еще жарче

В Центре отметили, что из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела, и поэтому кажется, что спиртное согревает. Сосуды кожи расширяются, однако из-за горячего воздуха охлаждение не наступает.

Временно возрастает риск сердечного приступа

В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий, натрий. Сердцу тяжело работать при таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может значительно упасть и даже вызвать головокружение. Людям с больным сердцем категорически нельзя пить в жаркую погоду.

Лучший алкогольный напиток в жаркие дни – это отсутствие алкоголя. Помните: безопасной дозы алкоголя не существует!

– добавили в ЦОЗ.