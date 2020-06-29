Центр громадського здоров'я попереджує, що спека підвищує ризики для здоров’я від вживання алкогольних напоїв.

Про це пише пресслужба Центру громадського здоров'я на офіційній сторінці у фейсбуці.

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У ВООЗ наголошують, що кожного року 3 мільйони людей у світі помирають від зловживання спиртним, а 13,5% усіх летальних випадків серед 20–39 річних пов’язано з алкоголем.

Чому спека підвищує ризики для здоров'я від вживання алкоголю

Зневоднення

"У спеку ми втрачаємо воду, і алкоголь це посилює — діє, як діуретик, тобто змушує нирки виводити воду, а не утримувати її", – пояснили у ЦГЗ.

Алкоголь та активний відпочинок несумісні

Через високу температуру людина швидше п’яніє, реакція уповільнюється, погіршується координація рухів, увага, здатність адекватно оцінювати власні можливості й ситуацію навколо. Відтак можна завдати шкоди не тільки собі, а й іншим.



Безпечної дози алкоголю не існує / Фото: Unsplash

Стає ще спекотніше

У Центрі зазначили, що через алкоголь мозок гірше оцінює внутрішню температуру тіла і тому здається, що спиртне зігріває. Судини шкіри розширюються, однак через гаряче повітря охолодження не настає.

Тимчасово зростає ризик серцевого нападу прийому спиртного

У спеку із потом виводяться цінні для роботи серця електроліти: калій, натрій. Серцю важко працювати за таких умов. Від спеки та розширення судин тиск може значно впасти і навіть спричинити запаморочення. Людям із хворим серцем категорично не можна пити в спекотну погоду.

Найкращий алкогольний напій у спекотні дні – це відсутність алкоголю. Пам’ятайте: безпечної дози алкоголю не існує!

– додали у ЦГЗ.