Живущий под ногтями

Исследование, проведенное на 26 добровольцах, показало, что количество бактерий в подногтевом пространстве в среднем выше, чем на других участках рук. Чаще встречались стафилококки: S. epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis.

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Большинство стафилококков были чувствительны к антибиотикам, тогда как у 23 – 38% имела устойчивость к пенициллину, ампициллину и эритромицину. Кроме того, под ногтями ученые обнаружили грамотрицательные палочки – коринеформные бактерии – 12,5% с множественной стойкостью к антибиотикам – и псевдомонады. У 69% участников были обнаружены грибки, у 51% – Candida parapsilosis, отметил автор исследования доктор МакГинли.

Кроме того, результаты другого исследования показали, что под ногтями присутствуют и другие бактерии – E. coli, виды Klebsiella, виды Enterococcus.

Насколько это опасно

Как часто во время мытья рук или использования антисептика вы обрабатываете под ногтями? В этом и ответ на вопрос. Вероятность получения инфекции из-под ногтей увеличивают два фактора: отсутствие обработки и соответствующая среда для жизни и размножения микроорганизмов.

Наибольшую опасность представляют возбудители кишечных инфекций: E. Coli, Enterococcus, Klebsiella и другие. Часть из них – представители нормальной микрофлоры, но в некоторых ситуациях могут провоцировать развитие кишечных инфекционных проявлений, например диареи.

Стафилококки тоже часть нормальной кожной микрофлоры, но именно они часто выступают в роли возбудителей тяжелой внутрибольничной инфекции и плохо лечатся. Именно поэтому медицинские работники обязательно одевают перчатки при работе с пациентами и коротко стригут ногти.

Можно ли грызть ногти

Исследования свидетельствуют, что у людей, грызущих ногти, бактериальная флора из-под ногтей мигрирует в ротовую полость. Об этом свидетельствует высший индекс зубного налета, содержащий E. coli

На кончиках пальцев обитает очень много бактерий. Согласитесь, никто не моет руки перед тем, как грызть ногти, – вся флора попадает в полость рта. Это увеличивает риск получения инфекции.

Как себя защитить