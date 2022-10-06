Новое исследование, проведенное учеными из Brigham and Women's Hospital, стремилось всесторонне изучить некоторые последствия позднего приема пищи. Некоторые исследования доказали взаимосвязь между временем еды и здоровьем человека, в том числе омолаживающий потенциал дневного питания.

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Новое исследование питания

Авторы нового исследования сосредоточились на трех ключевых факторах массы тела: потреблении калорий, сожженных калориях и молекулярных изменений жировой ткани.

Чтобы найти ответы, ученые привлекли 16 человек с ожирением или избыточным весом, которые выполнили два лабораторных графика приема пищи в рамках строго контролируемого рандомизированного перекрестного исследования с учетом таких факторов, как осанка, сон, влияние света и физическая активность. Оба графика приема пищи были одинаковыми, за исключением того, что один протокол предполагал прием пищи примерно на четыре часа позже в течение дня.

На протяжении всего эксперимента участники регулярно сдавали образцы крови, записывали уровень голода и аппетита, а также контролировали температуру тела и расход энергии. Ученые также собрали биопсии жировой ткани, чтобы проследить, как разное время питания влияет на молекулярные пути, связанные с образованием жира. И эти измерения выявили некоторые убедительные отличия между двумя графиками.

Поздние приемы пищи способствуют ожирению

Ученые обнаружили, что поздний прием пищи изменяет уровень гормона грелина (регулирует аппетит) и гормона лептина (сигнализирует мозг, что мы сыты), это увеличивая чувство голода. Когда участники ели позже в течение дня, они медленнее сжигали калории и демонстрировали измененную экспрессию генов в жировой ткани. Эти изменения способствовали накоплению липидов, способствуя росту жировой ткани.