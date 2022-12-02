Страх – это эмоция или чувство, возникающее в ответ на чувство угрозы или опасности. С точки зрения эволюции страх имеет важную функцию – уберечь человека от неизвестности, сохранить здоровье и жизнь.

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Покори страху

Именно на фундаментальных страхах и универсальных опасностях строится концепция ужасов: всевозможные резкие громкие звуки, тьма, что-то приближающееся, резкое изменение положения тела, насекомого, змеи и всякая неизвестная науке нечесть. За автоматические эмоциональные реакции, в частности формирование страха, в мозге отвечает миндалевидное тело или амигдала.

Эта область мозга постоянно анализирует внешние стимулы и соотносит их с прошлым опытом, из-за чего формируются ассоциации. Поэтому после десятков пересмотренных ужасов напряженное ожидание, что кто-то откуда-то выпрыгнет, иногда пугает даже больше самого скримера или значительно усиливает его эффект.

Когда миндалевидное тело оценивает ситуацию как опасную, оно передает импульс гипоталамуса, управляющего вегетативной нервной и эндокринной системами. Если тело испытывает угрозу, гипоталамус активирует выработку "защитных гормонов", которые помогают собрать все ресурсы и выжить - кортизола, адреналина и норадреналина. Повышаются пульс и АД, увеличивается тонус мышц.

Почему нравится бояться

Для амигдалы нет разницы в том, по-настоящему ли нас кто-то преследует и, происходит ли какой-то ужас, или нет. Но при просмотре ужасов "бить или бежать" не приходится, ведь мы отдаем себе отчет, что никакой угрозы на самом деле нет. Поэтому такая искусственная стимуляция страха может доставлять удовольствие.

Однако бояться любят не все. Несмотря на одинаковые биохимические реакции, мы испытываем страх по-разному – все дело в индивидуальном опыте, образе жизни и самочувствии. Например, если перед просмотром ужасов человеку было скучно, он устал или находился в стрессе, высока вероятность того, что после фильма он обрадуется.

Дело в том, что вместе с гормонами стресса выделяется дофамин – нейромедиатор, который повышает скорость реакции и помогает ярче переживать потенциально опасные события – и эндорфины, снижающие болевую чувствительность и поднимающие настроение, особенно когда опасность миновала. Если страх контролируем, мозг запоминает, при каких условиях произошла выработка дофамина (он участвует в системе вознаграждения), и хочет к этим ощущениям вернуться.