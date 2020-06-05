Канадские психологи выяснили, почему люди чаще всего хотят сначала услышать плохие новости, а уже потом перейти к хорошим.

В качестве эксперимента ученые разместили в фейсбуке две ссылки о выходе на пенсию.

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В первом случае у людей спрашивали, хотят ли они узнать больше о пенсионных надбавках, а во втором был вопрос: "Обеспокоены ли вы будущей пенсией?". Количество переходов по второй ссылке было выше на 43%.

Почему люди хотят слышать сначала плохое?

Соавтор научной работы Дэвид Хардисти объясняет, что люди оттягивают встречу с негативной информацией гораздо реже, чем принято думать.



Ожидание плохой новости усиливает стресс / good.kz

Дело в том, что сам процесс ожидания только усиливает негативные эмоции.

Психологи отмечают, что во многих ситуациях желание получить положительный опыт сильнее, чем стремление пережить негатив и скорее забыть о нем.

Но если речь идет о быстрой и неизбежной потере и убытках, большинство предпочтет не откладывать неизбежно, а пережить все это поскорее.