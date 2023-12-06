Одной из причин дискомфорта может быть холинергическая крапивница, специфическое состояние, вызванное физической нагрузкой, стрессом и воздействием горячей воды. Этот вид крапивницы может вызвать зуд и жгучую боль, хотя обычно эти симптомы проходят через час.

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Почему чешется кожа после душа

Исследования обнаружили, что горячая вода может способствовать:

  • обезвоживание кожи;
  • появлении покраснений;
  • изменений в составе кератинового и липидного слоев, что увеличивает риск проникновения аллергенов и микроорганизмов.

Также следует знать, что длительное принятие горячего душа может усугубить имеющиеся кожные проблемы, такие как:

  • экзема;
  • атопический дерматит;
  • псориаз.

Что делать, чтобы кожа не чесалась после душа

Чтобы предотвратить подобные реакции кожи, существуют профилактические меры:

  1. принимайте душ с теплой водой, а не горячей;
  2. сокращайте время принятия душа до 5 – 10 минут;
  3. выбирайте гипоаллергенные моющие средства без ароматизаторов;
  4. аккуратно промокайте кожу полотенцем, не трите ее;
  5. наносите на кожу увлажняющий крем сразу после душа.

Если зуд после душа все же беспокоит, Американская академия дерматологов советует использовать лосьон с ментолом или каламином для облегчения симптомов.