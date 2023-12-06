Одной из причин дискомфорта может быть холинергическая крапивница, специфическое состояние, вызванное физической нагрузкой, стрессом и воздействием горячей воды. Этот вид крапивницы может вызвать зуд и жгучую боль, хотя обычно эти симптомы проходят через час.
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Почему чешется кожа после душа
Исследования обнаружили, что горячая вода может способствовать:
- обезвоживание кожи;
- появлении покраснений;
- изменений в составе кератинового и липидного слоев, что увеличивает риск проникновения аллергенов и микроорганизмов.
Также следует знать, что длительное принятие горячего душа может усугубить имеющиеся кожные проблемы, такие как:
- экзема;
- атопический дерматит;
- псориаз.
Что делать, чтобы кожа не чесалась после душа
Чтобы предотвратить подобные реакции кожи, существуют профилактические меры:
- принимайте душ с теплой водой, а не горячей;
- сокращайте время принятия душа до 5 – 10 минут;
- выбирайте гипоаллергенные моющие средства без ароматизаторов;
- аккуратно промокайте кожу полотенцем, не трите ее;
- наносите на кожу увлажняющий крем сразу после душа.
Если зуд после душа все же беспокоит, Американская академия дерматологов советует использовать лосьон с ментолом или каламином для облегчения симптомов.