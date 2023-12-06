Одной из причин дискомфорта может быть холинергическая крапивница, специфическое состояние, вызванное физической нагрузкой, стрессом и воздействием горячей воды. Этот вид крапивницы может вызвать зуд и жгучую боль, хотя обычно эти симптомы проходят через час.

Также на тему Как избавиться от мешков под глазами

Почему чешется кожа после душа

Исследования обнаружили, что горячая вода может способствовать:

обезвоживание кожи;

появлении покраснений;

изменений в составе кератинового и липидного слоев, что увеличивает риск проникновения аллергенов и микроорганизмов.

Также следует знать, что длительное принятие горячего душа может усугубить имеющиеся кожные проблемы, такие как:

экзема;

атопический дерматит;

псориаз.

Что делать, чтобы кожа не чесалась после душа

Чтобы предотвратить подобные реакции кожи, существуют профилактические меры:

принимайте душ с теплой водой, а не горячей; сокращайте время принятия душа до 5 – 10 минут; выбирайте гипоаллергенные моющие средства без ароматизаторов; аккуратно промокайте кожу полотенцем, не трите ее; наносите на кожу увлажняющий крем сразу после душа.

Если зуд после душа все же беспокоит, Американская академия дерматологов советует использовать лосьон с ментолом или каламином для облегчения симптомов.