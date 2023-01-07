Языки прошлого очень отличаются от современных. Это касается не только их словарного запаса и грамматики, но и разговорной речи. Ученые из Венского университета исследовали, какие факторы ответственны за эти изменения и что они говорят о возможности обработки нашего мозга.

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Как люди меняют язык

Мозг предпочитает те обороты речи, которые попадают в постоянный быт человека. Чтобы исследовать и доказать, это ученые проанализировали более 40 000 слов из английских текстов раннего средневековья. Они определяли длину гласных, например, используя словари или учитывая все соседние звуки. Затем они подсчитали частоту рождения слов с длинными и короткими гласными.

Одно поколение говорит определенной языковой разновидностью. Дети этого поколения легче воспринимают, обрабатывают и усваивают частые обороты речи поколения своих родителей, чем менее частые, и поэтому эти паттерны используют чаще. Это второе поколение говорящих, затем передает слегка измененный язык для своих детей,

– объяснили авторы исследования.

Ученые также заметили это постепенное изменение языка по тому факту, что бабушки и дедушки и их внуки говорят немного по-разному. Если этот процесс происходит на протяжении многих поколений и веков, язык меняется настолько, что прошлые разновидности языка трудно понять сегодняшним людям.