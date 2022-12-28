За 2022 год произошло немало научных открытий и достижений: от полной расшифровки ДНК до пересадки человеческого мозга крыс. О самых интересных из них мы расскажем в этой итоговой статье.

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Нобелевская премия

3 октября 2022 Нобелевской премии в области физиологии и медицины получил Сванте Паабо. Шведский биолог в течение многих лет пытался сделать невозможное, а именно: секвенировать (расшифровать) геном неандертальца. И ему удалось не только это, но и обнаружить ранее неизвестного гоминина на территории Алтайского края денисовца, а также расшифровать его ДНК.

Благодаря этой работе мы узнали, что тысячи лет тому назад наши предки Homo sapiens взаимодействовали с другими представителями людей: неандертальцами и денисовцами. Все они были хоть и близкими, но все же самостоятельными биологическими видами.

Почему это важно? Расшифрованные геномы денисовцев и неандертальцев позволяют лучше понять биологию современного человека. К примеру, как наша иммунная система реагирует на различные инфекции и почему тибетские жители гораздо легче переносят жизнь в горах, в отличие от европейцев.

Расшифровка генома человека

Проект по расшифровке ДНК человека стартовал еще в 90-х годах прошлого века, а в 2003 году удалось секвенировать до 85% последовательности генома. В 2013 году неизвестная последовательность сократилась до 8% – из-за технических ограничений было скрыто до 200 миллионов пар оснований. Но в 2022 году исследователям из института Говарда Хеса (HHMI) удалось полностью расшифровать геном человека.

Почему это важно? ученые смогут лучше понимать различия в ДНК разных людей, а также отслеживать генетические мутации и их влияние на возникновение опасных заболеваний.

Покорение бактерий

Ученым из Калифорнийского технического института удалось что-то экстраординарное – разработать метод управления бактериями с помощью ультразвука Штамм бактерий Escherichia coli умеет находить и уничтожать раковые клетки, но только при воздействии на него ультразвуковыми волнами. Так, бактерии высвобождают сильнодействующие вещества и замедляют рост опухолей.

Специалисты подтвердили, что во время испытаний на крысах положительный эффект достигался только при воздействии ультразвука на микроорганизмы. Отдельно ни звук, ни бактерии никак не влияли на лечение опухолей.

Почему это важно? это еще один важный шаг в направлении борьбы с неизлечимыми болезнями.

Лечение болезни Помпе

Гликогеноз, или болезнь Помпе – это редкое наследственное заболевание, нарушающее работу фермента, расщепляющего гликоген в клетках. Гликоген, накапливаясь в большом количестве, повреждает клетки, нарушает работу центральной нервной системы, сердца и мышц. Как результат: пациенты с болезнью Помпе, а это преимущественно дети, живут не больше года.

Однако американским врачам удалось победить заболевание, причем на стадии внутриутробного лечения. Во взрослом возрасте лечить гликогеноз тяжело, потому что каждое применение лекарства – это введение чужеродного белка в кровь, на что очень остро реагирует иммунная система.

Но если приступить к внутриутробной терапии к формированию гуморального звена иммунитета (до 2 триместра беременности), организм начинает воспринимать чужеродный белок как свой. Это и удалось сделать специалистам из США.

Почему это важно? разработка поможет в лечении детей со смертельно опасным заболеванием.

Пересадка мозга

Кажется невозможным, но часть человеческого мозга действительно пересадили крысам, и он у них прижился. Специалисты из Стэнфордского университета изъяли из мозга человека специальные стволовые клетки, перевели их в состояние незрелых и ввели в мозг крысу. Имплантированная ткань прижилась и даже спустя 8 месяцев после эксперимента прекрасно чувствует себя в новом теле. Что интересно, нейроны вживленных клеток не переформатировались, а остались человеческими.

Почему это важно? открытие позволит ученым не только предусматривать поведение грызунов, но и в прямом смысле управлять ими, основываясь уже на психологии поведения человека.

Клонирование

На Земле сохраняется острая неувязка вымирания многих видов животных. Клонирование, пожалуй, пока остается единственным выходом из ситуации, но и с этим все непросто. Еще один шаг навстречу успешному клонированию, причем из высушенных клеток кожи, сделали ученые из Японского университета Яманаси.

Они взяли наружный покров хвоста мышей, высушили его и заморозили в год. Сушка убила клетки, но специалистам удалось вживить мертвые клетки в яйцеклетки грызунов и получить клонированных эмбрионов. Несмотря на успех, вероятность получения здоровых мышей подобным способом составляет лишь 0,2%, что вдвое ниже классического вида клонирования.

Почему это важно? эксперимент поможет ученым в будущем сохранить образцы вымирающих видов.

Возвращение зрения слепым

Современное лечение глазных болезней часто требует дорогостоящей трансплантации донорской роговицы. Специалистам из Швеции удалось решить проблему, а помогла им в этом свиная кожа – извлеченный из нее коллаген стал основой искусственной роговицы. Авторы работы говорят, что уже успели вернуть зрение 20 добровольцам, 14 из которых были полностью слепыми.

Почему это важно? создание имплантата роговицы из свиной кожи в будущем может ускорить и удешевить трансплантацию донорских органов.