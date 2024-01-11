Открыл группу крови австрийский врач Карл Ланштейнер в 1900 году, а в 1930 получил за это Нобелевскую премию. Сначала он нашел первые три группы, а последнюю, четвертую, открыли в 1902 году. С этого времени каждому человеку переливают почти всегда правильную группу крови.

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Чем отличаются группы крови

Группы крови отличаются антигенами и антителами. У первой группы, или группы 0 по системе АВ0, на поверхности эритроцитов нет ни антигена А, ни антигена В. Поэтому ее можно переливать любому. У второй группы, А, на поверхности эритроцитов есть антиген А. У третьей – антиген В. А у четвертой – и А, и В.

Поэтому переливать его можно только людям с четвертой группой крови. Если ввести не ту группу крови, то произойдет реакция агглютинации – сгущение крови и образование тромбов, которые закупоривают сосуды.

Что будет если перелить не ту группу крови

Антигены на поверхности эритроцитов донора будут захвачены антителами в крови реципиента, потому что для иммунной системы антигены враги, с которыми нужно бороться. Такое переливание крови становится не только бесполезным, но и опасным.

Активация иммунных клеток и свертывающей системы крови может привести к острой гемолитической реакции – разрушению эритроцитов антителами реципиента. Повышается температура, появляется озноб, боль в груди и спине, боках, падает кровяное давление. Может появиться кровь в моче. В отсутствие лечения это состояние заканчивается шоком, почечной недостаточностью и смертью.

В случае такой реакции переливание крови мгновенно прекращается. Лечение гемолитической реакции симптоматическое. Применяют препараты, снижающие температуру и контролирующие кровяное давление. Если проявление гемолитической реакции серьезное, например давление продолжает падать, человеку вводят физраствор для поддержания выделения мочи.

Это делают, чтобы снизить вероятность острого повреждения почек. Подобные случаи в мире редкость. Перед переливанием крови медсестры и врачи все проверяют. А на станциях переливания крови поддерживается строгий порядок.