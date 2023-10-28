Это связано с разными причинами, которые прежде всего базируются на биологических ритмах организма и влиянии внешней среды на эти ритмы, рассказала 24 Каналу врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

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Какие нарушения могут возникать в результате перевода часов

Расстройство сна

По словам врача, переход на зимнее время предполагает, что дни станут короче, люди почувствуют изменения в графике. Как следствие, это может изменить привычный режим отдыха и сна и потенциально составляет риск бессонницы и общего снижения качества сна.

"Нарушение сна может привести к усталости, неспособности к концентрации и раздражительности в течение дня", – объяснила еще один риск перевода часов Ульяна Вернер.

Изменения настроения и психологического состояния

Часто люди могут ощущать ухудшение настроения и стресс после перехода на зимнее время. Опять же это объясняется изменением режима дня, в том числе с тем, что дни становятся короче, уменьшается и количество часов, которые мы можем провести на солнце. Следовательно – снижается уровень витамина D в организме и производство серотонина, а это в свою очередь может провоцировать ухудшение психического состояния.

Нарушение биоритмов

Организм имеет внутренние часы, которые отвечают за сон, чувство голода, активность и другие физиологические процессы. А сезонный перевод часов эти биоритмы нарушает и организму понадобится время, чтобы адаптироваться к новому графику.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

Люди, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут иметь и более серьезные риски перевода часов. Так, изменение времени может спровоцировать нарушение функции сердца, повышение АД, увеличение количества эпизодов аритмий и других сердечных проблем.

Врач объяснила, что так происходит потому, что сердечно-сосудистая система обеспечивает транспортировку кислорода и других питательных веществ во все органы и ткани организма, а любой сбой в ее функционировании может привести к ощутимым последствиям.

Детальнее о том, как избежать этих рисков и смягчить переход на "зимнее время" - читайте в полном объеме материале 24 Канала с советами врача Ульяны Вернер.