Уже известна, что регулярная половая жизнь положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и способствует улучшению качества сна вследствие выработки гормона пролактина, что ассоциируется с расслаблением. К тому, частые сексуальные отношения укрепляют эмоциональную связь между партнерами и способствуют укреплению отношений, что влияет на общее эмоциональное благополучие.

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Новое исследование влияния секса

В новом исследовании специалисты из Университета Уолдена проанализировали данные, собранные в период с 2005 по 2010 годы в рамках программы National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) в США. Программа предназначена для оценки состояния здоровья и питания американцев и включает как физиологические исследования, так и опросы.

В исследование были включены данные 14542 взрослых американцев в возрасте от 20 до 59 лет, примерно половина из которых были женщины. Информация о них была сопоставлена с данными национального реестра смертности с момента проведения опросов до конца 2015 года.

Отсутствие секса повышает риск смерти

Статистический анализ показал, что у женщин с низкой частотой половых контактов риск смерти в период наблюдения был на 70% вищим по сравнению с теми, кто вел более активную половую жизнь. Для мужчин такая связь не была статистически значимой.

Исследователи также учитывали переменные, такие как частота половых контактов и наличие депрессии. После корректировки на медицинские и демографические факторы риска выяснилось, что у людей с психическими расстройствами, которые редко занимались сексом, вероятность преждевременной смерти была на 197% выше, чем у тех, кто страдал депрессией, но при этом сохранял активную сексуальную жизнь.

Кроме того, анализ крови показал, что у участников с недостаточной сексуальной активностью чаще наблюдался повышенный уровень С-реактивного белка, который является маркером воспалительных процессов в организме.

Но стоит отметить, что, несмотря на выявленную корреляцию между низкой частотой половых контактов и увеличенным риском смерти, структура исследования не позволяет утверждать о наличии прямой причинно-следственной связи.