Открытие нового корпуса детской специализированной больницы Охматдет перенесли из-за карантина. Корпус планировали открыть в июне, но теперь открытие состоится не раньше июля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хоть коронавирус и испортил планы, однако открыть современное отделение Охматдета нужно летом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

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Мы обещали отделение в июне, но коронавирус и здесь испортил нам планы. Впрочем современное отделение Охматдета надо открыть летом,

– отметил Владимир Зеленский.

Вместе с тем, министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открыть корпус можно будет в конце июля.

В сообщении также говорится о том, что сейчас все готово к проведению тендеров для обновления 220 приемных отделений в опорных больницах.

Что известно о новом корпусе детской специализированной больницы Охматдет?Строительство нового корпуса больницы началось еще в 2011 году, однако в 2013 году его остановили. После трехлетнего перерыва работы возобновились в 2016 году, и в 2018 году открыли первый комплекс больницы.